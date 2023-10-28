3 طرق لارتداء الشال الفلسطيني.. اختاري ما يناسب إطلالتك

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

خلال الأحداث المتتالية في فلسطين وما يشهده قطاع غزة من عملية إبادة جماعية والتهديد بالاجتياح البري؛ يأتي الشال الفلسطيني ليكون بطل الأحداث نظرًا لاعتباره رمزا للمقاومة، وحتى ترتدين الشال بشكل يناسب إطلالتك، وفي نفس الوقت يشكل دعمًا مهمًا للقضية الفلسطينية، وتعبيرًا عن رفض الظلم الذي يتعرض له أهالي غزة.

طرق مختلفة لارتداء الشال الفلسطيني

اول طريقة لارتداء الشال الفلسطيني على شكل كوفية للرأس والوجه التقليدية، وهي قطعة مزينة بالخطوط الشهيرة، يستخدمها بعض الشباب عند الذهاب إلي أماكن بها الكثير من الغبار أو الرمال والأتربة الكثيرة التي تكون منتشرة في الجو مثل الرياضة في المناطق الصحراوية، فيمكن استخدام الكوفية لحماية الوجه من الأتربة المختلفة، وتلك الطريق تحمي الوجه من البيئة القاسية، أما طريقة الارتدا يتم فيها طي الكوفيه على شكل مثلث، بحسب موقع «wikihow».

الخطوة التالية يتم ثني الكوفية على الجبهة، عن طريق وضعها بين الحاجبين وخط الشعر، مع ضرورة أن يكون الطرف الأيمن أطول من الطرف الأيسر، مع لف الطرف الأقصر من الكوفية تحت الذقن، وبعدها يتم سحبه نحو الجزء الخلفي من الرأس وتثبيته في مكانه.

- قومي بلف الطرف الأطول على الوجه لتغطية الأنف والفم، ثم يتم سحبه للأعلى وفوق الرأس ليلتقي بنهاية الجانب الآخر.

اربطي كلا الطرفين معاً، مع ربط الأطراف مرتين لتثبيت الكوفية في مكانها، مع محاول إخفاء الجزء العلوى من الرأس والنصف السفلى من الوجه بشكل سليم، والكوفية فضفاضة بشكل يسمح بالحرة وتكون في نفس الوقت مريحة للتنفس.

كوفية ملفوفة بإحكام على الفم والأنف

طريقة أخرى فعالة لحماية وجهك بالشال الفلسطيني من البيئات التي تحتوي على الأتربة الكثيفة والغبار أو حتى البيئات الباردة، عن طريق تغطية الأنف والفم بالكوفية، وحتى تقومي بارتداء الشال الفلسطيني بهذ الطريقة اولًا يتم طوى الكوفية على شكل مثلث، اسحبي الكوفية على الوجه وتثبيته في مكانه في الجزء الخلفى من الوجه، ثم يتم سحب كلا الطرفين من الكوفية ولفهما حول الجزء الخلفي من الرقبة إلى الأمام.

بعد ذلك قومي بسحب الأطراف إلى الخلف مع ربطهما معا، ويتم ضبط المساحة على الوجه للحرية في التنفس بشكل سلس.

كوفية كتف كاجوال

تعد تلك الطريقة للف الشال الفلسطيني الأسهل في ارتدائه؛ وذلك عن طريق وضعها على الكتف فقط، دون الحاجة لربطها بأكثر من عقدة أو لفها، وهذه طريقة للفتاة التي تريد أن تخفي كتفيها أو حتى الذراع، يتم طي الكوفية على شكل مثلث؛ ثم سحب أحد طرفي الكوفية حول الظهر على الكتف إلى الجانب الآخر، مع وضع حافة الكوفية المطوية خلف الرقبة بشكل مباشر، وبعدها يتم وضع أطراف الكوفية أمام الجسم وتركها بشكل أنسيابى على الكتف والصدر، مع تعديل الطول بأن يكون مناسبا ومتوازيا في كلا الطرفين.