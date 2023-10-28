27 علامة للعلاقة التوكسيك يجب معرفتها.. احذري «الريد فلاج»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استمرارا للحكايات والعلاقات المختلفة، تُعرض القصة الثالثة من مسلسل «55 مشكلة حب» بعنوان «عيشها بفرحة»، وتحكي عن مصممة جرافيك جذابة يحبها الجميع، تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد سقوطها من طابق علوي وإصابتها بالعجز عن الحركة، لتصبح مخرجة وتتبدل الأحداث، وعلى الهامش تقابل الكثير من شخصيات الرجال الذين يلخصوا مفهوم «التوكسيك»، أو ما يُعرف بالعلاقة السامة المرهقة نفسيًا والتي توجد لها العديد من العلامات الكاشفة يجب معرفتها لتوخي الحذر ممن يحملون تلك الصفة.

معنى العلاقة «التوكسيك»

المسلسل بطولة الفنانة هبة مجدي التي تقوم بدور «يُسر»، ويظهر في أول حلقة الشخص الذي يحبها سرًا لطلاقه منذ فترة قليلة، وقدم دوره الممثل ياسر فرج، زاعمًأ أنه لا يريد إفشاء علاقتهما خوفًا من أنه منذ فترة قليلة منفصل، ليظهر الفنان حسن أبو الروس ويتقدم لخطبتها وعند إصابتها بفقدان الحركة يتركها مسرعًا، ولم يدعمها في أصعب أوقاتها، وهو ما يتمثل فيه الشخصية التوكسيك بالفعل سواء كان الشخصية الخادعة أم الشخصية غير الداعمة.

اقرأ أيضًا: عرض أولى حلقات حكاية «عيشها بفرحة» اليوم.. تعرف على المواعيد

ما هو المفهوم للعلاقة «التوكسيك»؟

ومن جهتها، أوضحت إيناس علي، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، لـ«هُن»، أن مفهوم «التوكسيك» يعني العلاقة السامة من كل الجوانب من أصغر إلى أكبر صفة، أو الحب الغير موجود، فأي علاقة تشعرك بالسوء بدلًا من أن تصبح أفضل فهي علاقة سامة وتوكسيك للغاية، فالعلاقات قائمة على الحب والمودة والتراحم: «أي علاقة تزعج الشخص، ولم تمهد له الطريق لحياة أفضل فهي بالطبع توكسيك وسامة ومؤذية للغاية».

علامات العلاقة «التوكسيك»

وحددت علامات تشير إلى دخولك في علاقة سامة «توكسيك»، والتي يمكن اكتشافها بسهولة مع الوقت، وهي:

- ألا يكون صريحًا معكِ في مشاعره.

- أن يوجد طرف يعطي أكثر مما تحصل عليه.

- أن يجعلك تشعر بالضعف وأنك ليس لك ما يدعمك.

- أن يستنزف من طاقتك الكثير، لدرجة إنك قد لا يوجد وقت لذاتك.

- ألا يعطي لك الاهتمام الذي تعطيه له، فلا يوجد اهتمام متبادل.

- أن يجعلك تشعر بالنقص المادي والمعنوي، كأنك مفتقد للجمال أو لصفة ما.

- أن تشعر باستمرار بعدم الاحترام أو أن احتياجاتك لم تتم تلبيتها.

- أن تشعر بتأثير سلبي على احترامك لذاتك بمرور الوقت، فضلًا عن الشعور بالنقص.

- تشعر بأنك وحيد وغير مدعوم، أو يساء فهمك.

- أن يحط من قدرك، أو تتعرض للهجوم.

- أن تشعر بالاكتئاب أو الغضب أو التعب وحدك دون مشاركته لك.

- بعد التحدث أو التواجد معه لا تشعر بأي تحسن.

- الشخص التوكسيك هو من تشعر بجانبه بالخوف.

- أن يجعلك دومًا في محط مقارنة مع الأخريات.

- أن يزايد عليكِ في الأشياء التي يجب أن تفعليها من أجله.

- أن يجعلك تري كل أشياء من حولك أفضل منك.

- لم يشاركك أي شيء في يومك.

- الخيانة المستمرة المعنوية والمادية.

- القسوة عليكِ في جميع الأمور.

- تركك وحيدة في كل الأوقات، عدم التشجيع على الأهداف وتحقيق الطموح.

- عدم الانخراط في عائلتك.

- الابتعاد عنكِ لأوقات طويلة، أي الظهور والاختفاء مجددًا.

- التعامل بعدائية شديدة دون حنية.

- السيطرة بلا سبب والابتعاد عن النقاش.

- الكذب المستمر حد الإرهاق.

- الشك المستمر.

- إذا وجدت نفسك تبذل الكثير من الجهد وتقضي الكثير من الوقت لإرضاء شريكك ولا تجد وقتًا لنفسك.

اقرأ أيضًا: الحب عاطفة ليس من صفاتها الدوام.. ما علاقتها بمسلسل «ما تيجي نشوف»؟

علاج العلاقة «التوكسيك»

وأكدت «علي»، أن علاج هذه العلاقة تحدث الأطراف مع بعضهما، والمصارحة وإذا تم الوصول إلى الاستحالة يجب الابتعاد وترك العلاقة نهائيًا: «ترك العلاقة السيئة أهم شيء للصحة النفسية، والتعافي الحقيقي يأتي عن طريق الدعم الاجتماعي من العائلة والأصدقاء، للتتخلص من آثارها السلبية».

قصة عيشها بفرحة من مسلسل 55 مشكلة حب

وتعتبر قصة «عيشها بفرحة» هي القصة الثالثة من مسلسل «55 مشكلة حب»، والتي تعرض حصريًا على شبكة قنوات «ON»، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم، وتجمع في بطولتها مجموعة من نجوم الدراما المصرية: هبة مجدي، هاني عادل، رانيا منصور، حسن أبو الروس، محمود ياسين ونور إيهاب.