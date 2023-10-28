أطعمة ممنوع تجميدها في الفريزر.. قد تؤدي لمشكلات صحية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحب الكثير من الأمهات تجميد الأطعمة وحفظها في الفريزر، وذلك لضمان وجودها لفترة طويلة تزامنًا مع دخول فصل الشتاء، وللحفاظ على نوعية الأطعمة، ولكن يوجد بعض الأنواع تكون أكثر خطورة إذا تم تجميدها.

أطعمة ممنوع تجميدها في الفريزر

قال محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، لـ«هُن»، إن تجميد الأطعمة في الأساس للحفاظ عليها من الفساد، ولكن يجب أن تكون بها الجزيئات التي تتماشى مع حفظها بداخل الفريزر، فهناك بعض الأطعمة لا يجب وضعها في الفريزر، حتى لا تصبح غير صالحة للاستهلاك: «لا يمكن الحفاظ على جميع المواد الغذائية في درجة حرارة عالية، لأن التركيب الكيميائي للأغذية مختلف، كما أنه قد تفقد مضادات الأكسدة المفيدة للجسم التي فيها».

أطعمة تصبح خطرة عند تجميدها

وأكد أن هناك بعض الأطعمة يحذر وضعها نهائيًا في الفريزر، وذلك لأنها ستتلف أو تفقد قيمتها الغذائية، وتتمثل هذه الأطعمة في كالتالي:

- البيض ممنوع تجميده في الفريزر، لأن ذلك يجعله يحمل بيكتيريا، ولأن الزلال السائل الموجود به سيتمدد بدرجة كبيرة مما يؤدي إلى كسرها.

- التوابل من الكاري والفلفل والملح، ستكون خطرة إذا تم تجميدها، كما أنه ستنفصل المكونات عن بعضها، ويجف طعمها.

- البطاطس المقلية من الصعب إعادة تسخينها، كما أنها لا تصبح لديها مذاقها المعتاد عليه.

- المقليات المقرمشة تجعل الفراخ أو الشيء المقلي لين وسيء، وغير صالح للطعام، لأنه يفقد قوامه.

- سوف تنفصل الجبنة إذا تم تجميدها، لذلك لا يجب وضعها لفترة تمتد إلى التخزين.

- ‏درجة حرارة الفريزر لا تتناسب مع الحبوب من الأرز أو العدس وما إلى ذلك، لذلك لا يجب تجميدها في الفريزر.

- الطعام المسخن مسبقًا، لأن الفطائر إذا تم إعادة تسخينها بعد تبريدها في الفريزر تسبب البيكتيريا.

- بعض الخضراوات لا ينصح بتجميدها، من أوراق الملوخية والكرفس والخيار، لأن ذلك يسبب فقدان الفيتامينات ومضادات الأكسدة، لذلك لابد أن لا تنتمي إلى أي مكان بالقرب من الفريزر.

- الخيار والأفوكادو عند تجميده يصبح رخوًا ولينًا وغير صالح للطعام، لذلك من الأفضل بقاؤه خارج الفريزر.

أشياء لا يجب فعلها في الفريزر

وبحسب موقع «هيلث لاين»، المتخصص في الشئون الطبية، فإنه يجب الحذر من عدة أشياء عند التعامل مع الفريزر، منها:

إعادة تجميد الأطعمة

- إعادة تجميد الطعام تزيد من فرص نمو البكتيريا، لذلك لا تعيد تجميد الطعام الذي ترك لأكثر من ساعتين.

- بقايا الطعام والوجبات المنسية، لمدة تزيد ع الحد لا تجب، وفقًا لسلامة الأغذية، فقد يكون الوقت قد أفسدها، ويفسد رائحة الفريز.

- مكعبات ثلج كريهة الرائحة، فبمجرد أن يمتص الثلج الخاص بك روائح الفريزر، فلا توجد طريقة للتخلص منه، من الأفضل التخلص منه وإعادة تجميد دفعة جديدة بداخل الفريزر.

- الآيس كريم قديم يبقى الآيس كريم طازجًا لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا مثل منتجات الألبان المجمدة

- المعجنات بالحشوات المختلفة، عندما يتم تجميدهما لفترات طويلة من الوقت تفسد الفريرز.