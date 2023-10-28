دعم فلسطين على «جروبات الماميز» يبدأ من الهاتف.. كيف تغير عاصمة القدس؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لسن بعيدات عن المشهد الدامي الذي يغطي سماء غزة، الأمهات المصريات كان لهن دورًا في نشر الدعم للقضية الفلسطينية على جروبات الواتساب، فما يشاهدنه على شاشات التليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، يتأثرن به ويعبرن عنه بطريقتهن الخاصة، يبدين التعاطف ويقدمن الدعم من خلال جروبات إلكترونية في محاولة لمد يد العون لكل سيدة فلسطينية تعاني وتتألم وتقدم كل يوم شهيدًا جديدًا من أبنائها.

نصيحة للأمهات لدعم القضية الفلسطينية

العديد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتم حظرها، وبعض مقاطع الفيديو فيما يخص معلومات حقيقية عن فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، إذ يتعمد المسؤولون عن تلك الشبكات محو أي شيء له صلة بهذا الأمر، إلا أنّ بعض الأمهات تداولت على نطاق إلكتروني واسع، رسائل لكشف ما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي.

«إذا كتبتِ كلمة القدس على موقع البحث العالمي جوجل ستجدين أسفلها القدس عاصمة جيش الاحتلال الإسرائيلي».. رسالة انتشرت على «جروبات الماميز»، فقررن نشرها وتوعية الجميع لإجراء خطوات معينة من شأنها إبراز الحقيقة وتصحيح المعلومة الخاطئة، وتغيير عاصمة القدس إلى فلسطين.

خطوات دعم القضية من خلال الهاتف

تستعرض «هن» خلال السطور التالية، طريقة تغيير كلمة القدس عاصمة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى القدس عاصمة فلسطين، وفيما يلي أهم الخطوات:

الخطوة الأولى: اكتبِ في شريط البحث كلمة «القدس»، سيظهر لكِ تطبيق «جوجل» أنها عاصمة جيش الاحتلال.

الخطوة الثانية: اضغطي أعلى الشاشة على الثلاث نقاط، سيظهر لك عدة اختيارات.

الخطوة الثالثة: اختاري إرسال ملاحظات.

الخطوة الرابعة: اضغطي على كلمة «القدس» واختاري من القائمة المعروضة أن المحتوى غير دقيق.

الخطوة الخامسة: بعد الاختيار السابق، اضغطي على المحتوى غير صحيح.

الخطوة السادسة: سيظهر لك قائمة «مشاركة بعض التفاصيل»، لتصححي المعلومات المنشورة وغير الحقيقية، واكتبِ القدس عاصمة فلسطين، ثم اضغطي إرسال.