رسالة مؤثرة بعد تدهور الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر.. ماذا حدث له؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعد نحو شهر من إعلان إصابته بأحد أشرس أنواع سرطان الدم «ليمفومة بيركت»، أعلن نجل الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية، ورئيس المركز البحوث السابق، تدهور كبير في حالته الصحية استدعى دخوله إلى العناية المركزة.

تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

وكشف الدكتور محمد الناظر، خلال الساعات القليلة الماضية، تطورات الحالة الصحية لوالده، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «الدكتور هاني الناظر حالته الصحية تدهورت جدًا ودخل الرعاية المركزة من شوية، محتاجين الدعاء جدًا».

رسالة مؤثرة بعد تدهور حالة الدكتور هاني الناظر

مطالبات بتكثيف الدعاء لطبيب الغلابة، الذي لم يمل أو يكل من مساعدة المحتاجين وغير القادرين بالمجان، سيطرت على منشورات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قررت الدكتورة مها سالم، المستشار الإعلامي، ومنسق مبادرة اتكلم عربي، تدوين رسالة مؤثرة للدكتور هاني الناظر، مُرفقة بعدة صور حول دوره الكبير في تطوير العلاجات الطبية الجلدية في مصر.

ودونت «سالم» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «دكتور محمد ابن دكتور هاني، أعلن أنّ حالته الصحية تدهورت ودخل الرعاية المركزة، وبالنسبة ليا دكتور هاني مش بس رمز للعطاء والمعافرة ونشر الوعي والعلم، لكنه أخ وصديق على مدار أكثر من 8 سنوات، بدأت مع أول مؤتمرات مصر تستطيع، ليكون المقرر العلمي، مرورًا بتدشين المؤسسة اللي أصبح رئيس مجلس أمنائها، غير الاجتماعات الرسمية المهمة ولقاءات متكررة قربتنا وجمعتنا».

وتابعت «سالم» وهي تدون أكثر اللقاءات الإنسانية الموثقة بالصور: «في مكتب دكتور هاني في مركز البحوث الزراعية، حسينا أننا عائلة.. معرفش مكناش بنتصور ليه، لكن دكتور هاني على المستوى الإنساني بنفس الرقي والأخلاق والتواضع اللي بيظهر بيه على صفحته اللي بيتابعها ملايين، يرسلوا له أسئلتهم الطبية ويجاوب ويطلب المزيد، رغم أن عنده عيادات ومستشفى في سفاجا ومسؤوليات».

مستطردة: «عمري ما لجأت له لمساعدة حد واتأخر، عمري ما طلبت رأيه العلمي والإنساني وتردد، النهاردة بدعيلك من كل قلبي، ربنا ينجيك ويشفيك ويرفع عنك أي ألم، ويجازيك كل خير عن كونك مثل وقدوة لملايين بيدعوا لك».

إصابة هاني الناظر بالسرطان

وأعلنت أسرة الدكتور هاني الناظر، إصابته بالسرطان 2 أكتوبر الجاري، وتلقيه العلاج الكيماوي منذ أيام، وفق حديث شادي إمام حسن، مدير مركزه لـ«الوطن».