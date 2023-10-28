سرطان الثدي.. 3 نصائح مهمة للوقاية والاكتشاف المبكر

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

سرطان الثدي هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، حيث يتسبب في وفاة أكثر من 685 ألف شخص سنويًا. أظهرت الأبحاث أن الفحص المبكر يمكن أن يساعد في اكتشاف الأورام في مرحلة مبكرة، مما يزيد من فرص العلاج الناجح. لذلك، من المهم أن يكون لدى جميع الأشخاص خيارات الفحص المتاحة لهم.

وفي هذا الخصوص، يكرس باتريك دينين، أحد خريجي كلية الطب بجامعة سانت جورج، والحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية الدراسات العليا في الجامعة نفسها، جهوده لجعل فحوصات سرطان الثدي في متناول جميع النساء. ولكونه خبيرا في مجاله وناشطا في مجال نشر الوعي حول الوقاية من السرطان واكتشافه، يقدم الدكتور دينين ثلاث نصائح يأمل أن يشاركها جميع الأطباء الحاليين والمستقبليين مع عائلاتهم وأصدقائهم ومرضاهم.

1. التعرّف بشكل أفضل على الجسم – في حال ملاحظتك لأية تغيرات تحدث في جسمكِ، لا تتردي أبدا بإبلاغ طبيبك عنها، ويشمل هذا إجرائِك لفحوصات ذاتية منتظمة لتحديد أي اختلافات غير عادية في حجم وشكل وملمس منطقة الثدي؛ إذ أن الشخص نفسه هو أفضل من سيلاحظ مثل هذه التغيرات في جسمه.

وفي حال ملاحظة أي تغيرات، مثل الكتل أو تنقيرات الجلد أو إفرازات الحلمة أو الألم، فلا يجب تجاهلها أبدا؛ إذ قد تكون هذه علامات محتملة لسرطان الثدي.

2. إجراء الفحوصات وتوثيق نتائجها – سرطان الثدي هو سرطان يمكن فحصه واكتشافه في وقت مبكر، ولهذا السبب يجب الاحتفاظ بسجل الفحوصات الذاتية للثدي، وفي حال ملاحظة أية تغيرات أو مخاوف، يجب مناقشتها مع الطبيب أثناء الفحوصات المنتظمة.

3. تشجيع الأصدقاء والعائلة على اتخاذ إجراءات استباقية بشأن صحة الثدي – يجب التأكد من أن جميع الأشخاص المقربين يدركون أهمية فحص سرطان الثدي ويعرفون متى يجب عليهم البدء في إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية بشكل منتظم.

كما يجب أيضا مرافقة أفراد العائلة أو الأصدقاء أثناء قيامهم بفحص الثدي بالأشعة السينية، خاصة إذا كانوا قلقين أو غير متأكدين من كيفية سير عملية الفحص.

من خلال تقديم وجهة نظره كخبير في هذا الشأن، لخّص الدكتور دينين تجربته في فحص المرضى بقوله: "رغم أنها لحظة عصيبة عندما تكشف نتائج الفحص عن إصابة المريض بالسرطان، إلا أننا نعلم أهمية هذه الفحوصات، التي تتيح لنا اكتشاف الإصابة قبل ظهور الأعراض الجسدية، ففي أغلب الحالات قد يكون المريض لم يخضع للفحص مطلقا قبل ذلك. ولا يمكنني تخيّل يوما أفضل من سماعي لقصص أشخاص قمنا بإنقاذ حياتهم بسبب إجرائهم للفحوصات المبكرة".

أعراض الكهرباء الزائدة في المخ.. ما الأسباب والعلاج؟



يجب على الآباء معرفتها.. علامة تحذيرية للإصابة بالسرطان لدى الأطفال



"تحقيق أهداف واستقرار مالي".. حظوظ مواليد الأبراج في شهر نوفمبر



هل أدوية الكوليسترول تسبب الإصابة بالسكري أو مرض يتطلب علاجا مدى الحياة؟



تفسير رؤية دفن شخص حياً في المنام.. دلالات مختلفة للخير والشر