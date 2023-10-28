"تظهر في الأصابع".. علامة تكشف الإصابة بسرطان الرئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان الرئة هو نمو غير طبيعي في إحدى أو كلتا الرئتين، ويعد السبب الرئيسي للوفاة الناجمة عن السرطان في جميع أنحاء العالم.

غالبًا ما لا تظهر أعراض سرطان الرئة في مراحله المبكرة، ومع ذلك، هناك علامة تظهر على الأصابع في مراحل لاحقة، تنذرك بإصابتك به.

والعلامة هي "تعجر الأصابع"، حيث تصبح قاعدة الظفر ناعمة، والجلد المجاور لها لامعًا، فضلا عن، تبدأ الأظافر في الانحناء أكثر من المعتاد، تبدو كأنها ملتوية، وفق ما أورد موقع "Walesonline".

كما تصبح أطراف الأصابع أكبر حجمًا، وذلك نتيجة عن تجمع السوائل في الأنسجة الرخوة للأصابع.

يشعر الأشخاص أيضًا بألم وتورم في المفاصل، وتسمى هذه الحالة بالاعتلال المفصلي العظمي الرئوي الضخامي.

وتشمل الأعراض الأخرى لسرطان الرئة:

السعال الذي لا يختفي بعد 3 أسابيع.

صعوبة في البلع.

الصفير.

صوت أجش.

تورم الوجه أو الرقبة.

ألم مستمر في الصدر.

التهابات الصدر المتكررة.

سعال الدم.

ألم عند التنفس أو السعال.

ضيق التنفس المستمر.

التعب المستمر أو نقص الطاقة.

فقدان الشهية.

فقدان الوزن غير المبرر.

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