بعد هبوط أسعار الذهب.. «لو معاك 10 آلاف جنيه تجيب بيهم شبكة قد إيه؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعد أسعار الذهب، واحدة من أهم أولويات المقبلين على الزواج، فأصبح كثير من الفتيات لا ينتقين الشبكة المقدمة إليهن وفقًا لما يريدن بقدر ما يجرى الاختيار بحسب سعر الجرامات، وأسعار الذهب المتغيرة يومًا بعد يوم، إذ تبحث العديد منهن على أفضل شبكة بأبسط الأسعار.

وهبوط أسعار الذهب في الصاغة والمحلات، تعد واحدة من أهم المؤشرات التي تحرك قرارات البيع والشراء، أو حتى الادخار للاستثمار في الذهب، إذ تراجعت أسعار الجرام بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة، وفقًا لما أعلنت الشعبة العامة للذهب.

«لو معاك 10 آلاف جنيه تجيب شبكة قد إيه؟»

«لو معايا 10 آلاف جنيه أجيب شبكة قد ايه؟» سؤال قد يدور في أذهان العديد من المقبلين على الزواج، إذ يرتبط عادًة تراجع أسعار الذهب بحساب ثمن وعدد قطع شبكة العروس المقرر شراؤها، ويتساءل الكثير عن إمكانية شراء شبكة بقيمة 10 آلاف جنيه فقط، وهو ما أجاب عنه نادي نجيب عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ«هن»، الذي أوضح أن عموم المصريين يفضلون شراء الذهب عيار 21، وهو تخطى الـ 2500 جنيه دون مصنعية، الأمر الذي يتحكم في عدد جرامات الشبكة والقطع أيضًا.

وأوضح نادي نجيب أنه بـ10 آلاف جنيه، يمكن للعروس أن تحصل على شبكة تقليدية وهي الدبلة والخاتم فقط، مشيرًا إن شراء عدد أكثر من ذلك قد يكون من عيار 18، أو قطع ذهبية مخلوطة بالنحاس وليست ذهب خالصًا.

وفي نفس الصدد، كان واصفي واصف، مستشار شعبة الذهب في اتحاد الصناعات المصرية، أوضح خلال حديثه لـ«هُن»، أن هذه القيمة قد تساعد في شراء دبلة وخاتم أو الدبلة مع انسيال أو سلسلة صغيرة من العيار 21، وبوزن خفيف.

أسعار الذهب في مصر

واليوم سجلت أسعار الذهب، في محال الصاغة، هبوطا جديدا في الأسعار، إذ سجل عيار 21 نحو 2535 جنيهًا للشراء، و2495 جنيهًا للبيع، بينما وصل عيار 24، إلى 2897 جنيهًا للشراء، و2850 جنيهًا للبيع، وعيار 18 نحو 2173 جنيهًا للشراء، و2137 جنيهًا للبيع، وذلك دون إضافة قيمة المصنعية.