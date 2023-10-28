ماذا فعلت نساء غزة بعد انقطاع الكهرباء والاتصال؟ «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كانت إحدى الليالي التي يشعر فيها المرء أن قفصه الصدريّ لا يسع قلبه لشدة خفقانه‏، خوفاً وفزعاً وحزناً على ما يحدث، فبضغة زر واحدة، انعزل قطاع غزة البالغ مساحته 365 كيلومترا، ما يقرب من الـ 24 ساعة، ظلت غزة تحت القصف دون إنترنت أو اتصال أو كهرباء، ظلام دامس حل على أهل البلاد، إذ قرر الاحتلال الإسرائيلي قطع الاتصال عن أهالي غزة، بالتزامن مع مجازرهم الوحشية لما يقرب من مليوني فلسطيني.

ماذا حدث في غزة للسيدات فور انقطاع الكهرباء والاتصال أمس؟

«التغلب على الصعاب من شامات الأمهات في غزة.. لا مستحيل في قاموسهن» بهذه الكلمات وثق المصور الصحفي الفلسطيني، عبدالله العطار، ما فعلته السيدات خلال ساعات أمس المظلمة، إذ قررت العديد منهن ألا تتوقف عن إعداد خبز لأولادهن وتسويته بالطرق البدائية أسفل القصف، فلا مستحيل معهن.

وشارك «العطار» مقطع فيديو، يرصد فيه ما فعلته السيدات فور انقطاع الكهرباء والاتصالات أمس، في قطاع غزة.

ووثق المصور الصحفي، مجموعة من الرجال والشباب يناجون الله، خلال حربهم أمام العدو.

الجدير بالذكر، أن الهلال الأحمر الدولي، صرح بأنَّ ما تمّ إدخاله لغزة من مساعدات، ضئيل بالمقارنة بحاجات القطاع الذي يعاني كارثة إنسانية، موضحًا «نطالب العالم بتحمل مسؤولياته تجاه قطاع غزة ويجب تأمين إدخال المساعدات للقطاع».