فيديو صادم.. طبيب يستخرج شيء غير متوقع من أذن امرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

شارك طبيب المخ والأعصاب والباحث الصيني "تنغشين وانغ" مقطعًا مرعبًا يكشف اللحظة التي اكتشف فيها عنكبوتًا في أذن امرأة.

وبدأت القصة عندما شعرت البالغة من العمر 64 عامًا بإحساس غريب في أذنها اليسرى جعلها لا تتمكن من النوم، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال الطبيب إن المريضة من تايوان بالصين شعرت بشيء يتحرك بداخلها، وظلت تسمع أصوات غريبة مثل النقر.

وأثناء الفحص، وجد فريق من مستشفى تايوان عنكبوتًا صغيرًا يتجول في قناة أذنها، وتخلص أيضا من قشرته الخارجية في مكان قريب من أذنيها.

واستخدم الأطباء جهازًا يشبه الأنبوب لامتصاص العنكبوت وهيكله الخارجي.

وقال وانغ: "لم تشعر بالألم لأن العنكبوت كان صغيرا جدا، حوالي 2 إلى 3 ملليمترات فقط".

وأضاف: "أن لم أرى مخلوقًا يتخلص من جلده وقشرته في أذن أحد من قبل".

وحث الأشخاص على ضرورة زيارة الطبيب إذا عانوا من أعراض مماثلة، ولحسن الحظ، فإن دخول حشرة إلى أذنك أمر نادر الحدوث نسبيًا.

وجدت دراسة أجريت عام 2019 أن الحشرات الحية تمثل 14% فقط من الأجسام الغريبة الموجودة في قنوات الأذن لدى الأشخاص.

وتشمل العناصر الأكثر شيوعًا المكتشفة كرات القطن والخرز وأغطية الأقراط.

كيف تتحقق إذا كان لديك خلل في أذنك؟

إذا كانت الحشرة لا تزال على قيد الحياة أثناء وجودها في أذنك، فقد يكون صوتها مرتفعًا ومؤلمًا في كثير من الأحيان.

وتشمل العلامات والأعراض المحتملة ما يلي:

الشعور بالحكة أو الدغدغة في الأذن

خدش أو أصوات طنين

صوت مكتوم في الأذن المصابة

الشعور بوجود شيء محشو في أذنك

انزعاج أو ألم في الأذن

كيفية إزالة الخلل من أذنك؟

-تأكد من التزام الهدوء.

-قبل الاتصال بالطبيب حاول إزالة الخلل من قناة الأذن أثناء تواجدك في المنزل، عن طريق صب الزيت النباتي أو زيت الأطفال في قناة الأذن وهز رأسك.

-لا تستخدم أبدًا قطعة قطن أو أي أداة فحص أخرى، لأن ذلك قد يدفع الحشرة إلى الداخل وربما يؤدي إلى تلف الأذن الوسطى أو طبلة الأذن.

-إذا كان لديك أنت أو طفلك تاريخ من مشاكل الأذن، فمن المهم الذهاب إلى الطبيب فورا.

-يجب عليك الاتصال بطبيبك إذا لم تتمكن من التخلص من الحشرة باستخدام الزيت في المنزل.

-عادةً ما يستخدم الأطباء مخدرًا يسمى ليدوكائين لقتل الحشرة بنجاح قبل التخلص منها، وقد توصف لك أيضًا مضادات حيوية إذا كان هناك ضرر شديد في قناة الأذن.

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