علامة ظهرت على سيدة قبل اكتشاف اصابتها بالسكتة الدماغية.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

استيقظت امرأة بريطانية تدعى "مارينا أوكالوفا" وهي تشعر بتوعك شديد وغثيان ودوار وصداع مؤلم.

وقالت: "شعرت وكأن سكينًا حادًا في دماغي"، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

لذا شعرت الفتاة البالغة من العمر 32 عامًا أن هناك شيئًا خاطئًا للغاية يحدث داخل دماغها، ولكن لم يكن لديها أي فكرة عن سبب هذه الأعراض المؤلمة.

وأضافت: "وفي يوم كنت أبحث عن هاتفي انهارت على الأرض وفقدت الوعي، لمدة 12 ساعة، ولا أستطيع الحركة أو الصراخ لطلب المساعدة".

وبشكل غير عادي، بدأت أختها، التي كانت في بلد مختلف في ذلك الوقت، تشعر بالقلق بسبب عدم نشاطها على الرد على رسائل الواتساب طوال اليوم، لأنهم كانوا معتادي التحدث كل صباح معتادي

وقالت مارينا من مدينة كنسينغتون غرب لندن: "لم يكن لدي أي قوة، وفي كل مرة كنت أتحرك فيها، كنت أشعر بالصدمة من الألم، وأفقد الوعي مجددا".

وبعد مكالمات متكررة لم يتم الرد عليها، اتصلت أخت مارينا بصديقة قريبة منها لتطلب منها الذهاب إليها.

وتابعت مارينا: "أتذكر أنني سمعت أصواتاً خارج باب منزلي وشعرت بارتياح كبير بأنني على وشك الحصول على المساعدة".

واستكملت: "لكنني لم أستطع التحدث أو التحرك لإخبار هؤلاء الأشخاص بوجودي في الداخل وأنني بحاجة إلى المساعدة، لذا بدأت أتألم بصوت عالٍ على أمل أن يسمعوني."

ولكن لم يكن أمام صديقها خيار سوى الاتصال بالشرطة، وبالفعل طرق الضباط الباب و اندفعوا إلى الداخل، ولكن مارينا لم تكن قادرة على التحدث .

واكتشفت مارينا في النهاية أنها أصيبت بسكتة دماغية نزفية، وهي حالة تهدد حياتها وتحدث عندما ينفجر وعاء دموي ضعيف يغذي الدماغ.

وغالبًا ما يعاني الناجون من مشاكل طويلة الأمد، مثل ضعف الكلام وتقييد الحركة وضعف العضلات.

وأصيبت بالشلل في الجانب الأيمن من جسدها وعانت من فقدان القدرة على الكلام، وهو اضطراب في التواصل جعلها غير قادرة على التحدث.

وخلال الأشهر التالية، عملت مارينا على استعادة قدرتها على الكلام وتحريك أطرافها اليمنى.

وقالت: "أنا لا أعاني جسديًا فحسب، بل عقليًا أيضًا، ولقد حاولت حقًا العودة إلى القيام بعملي اليومي، ولكن للأسف لم ينجح الأمر.

وأضافت: "قبل إصابتي بالسكتة الدماغية، كنت نشيطة واجتماعية، ولكن الآن تعلمت التحلي بالصبر وأريد تحويل هذه التجربة المروعة إلى شيء إيجابي لمساعدة الآخرين."

ومن المحتمل أن يكون هذا لأن الأعراض الرئيسية هي الشلل والخدر وصعوبة الكلام وتغيرات الرؤية والغثيان والارتباك والدوار، يمكن أن تكون أيضًا علامات على أمراض أخرى.

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