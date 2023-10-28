ما السر وراء ظهور بقع زرقاء في الجسم بشكل مفاجيء؟.. حسام موافي يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

هل لاحظت ظهور بقع زرقاء على بشرتك دون سبب واضح؟، فهو أمر شائع لدى عديد من الأشخاص، ولكن، هناك أسباب عديدة وراء حدوثه.

في هذا الصدد، كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب ظهور البقع.

قال موافي خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا"، المُذاع على قناة "صدى البلد": "يشير ظهور بقع زرقاء في عدة أماكن بالجسم على نحو مفاجئ، إلى حدوث نزيف تحت الجلد".

وتابع: "تحدث هذه البقع بسبب ضعف الشعيرات الدموية في الجسم، ما يسبب انفجارها، وبالتالي الإصابة بهذا المرض".

وأضاف: "لا يسبب نقص الصفائح الدموية ظهور بقع زرقاء بالجسم، لكنه يؤدي إلى ظهور نقاط يميل لونها إلى الأحمر بالجسم".

وأوضح: "يتراوح معدل الصفائح الطبيعية بين 250000 إلى 450000 صفيحة لكل ميكرولتر من الدم".

واستكمل: "تساعد هذه الصفائح في منع النزيف، لذا يسبب انخفاضها في حدوث نزيف تلقائي".

وتابع: "لذا يوصى مرضى نقص الصفائح أو الهيموفيليا بعدم لعب كرة القدم أو ركوب الدراجة".

ونصح موافي: "من الضروري عند ملاحظة هذه البقع، الذهاب للطبيب المختص فورًا لتلقي العلاج المناسب".

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