6 أمراض تمنعك من تناول البلح.. ماذا يحدث عند أكله يوميا؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد البلح من أفضل الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، إذ يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، لذلك يحب الكثيرون تناوله، لكن هناك 6 أمراض تمنع الشخص من تناول البلح كونه يؤثر عليه بالسلب، ويسبب له مضاعفات صحية، وتقدم لكم «هُن»، الأضرار الصحية التي تنتج عن الإفراط في تناول البلح.

تناول البلح يوميًا مع احتوائه على نسب عالية من سكر الجلوكوز، قد يكون مضرًا في كثير من الحالات، وهناك 6 أمراض تمنع الشخص من تناول البلح أو الإفراط فيه، كشفها محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، في حديثه لـ«هُن»: «توجد الكثير من الأمراض التي تزداد عند تناول البلح، خاصة السكري، إذ تشكل الكميات الكبيرة ضررًا على أصحاب هذا المرض».

6 أمراض تمنعك من تناول البلح

وأوضح «عفيفي» 6 فئات ينبغي عليها عدم الإفراط في تناول البلح، كما يلي:

مرضى السكري

- يجب على مرضى السكري، تجنب تناول البلح بشكل كبير لأنه من أكثر الأمراض التي تتأثر بتناوله، إذ يتسبب في ارتفاع سكر الدم بشكل كبير، ويفضل تناول 3 ثمرات فقط يوميا.

مرضى القولون العصبي

يؤدي تناول البلح بكثرة إلى تأثر القولون العصبي بشدة، وذلك لأنه يحتوي على كمية كبيرة من سكر الفركتوز.

أصحاب أمراض الجهاز الهضمي

يسبب تناول البلح تقلصات المعدة والانتفاخ والإمساك والإسهال، لكن من يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي.

مرضى سوء امتصاص الفركتوز

يؤثر البلح سلبًا على الأشخاص الذين يعانون من سوء امتصاص الفركتوز، إذ يعرضهم للإصابة ببعض الاضطرابات الهضمية، نتيجة سوء امتصاص الفركتوز، والضغط الذي يشكله على المعدة والأمعاء لديهم.

مرضى الحساسية

قد تظهر أعراض الحساسية لدى بعض الأشخاص عند تناولهم البلح بكثرة، نظرًا لاحتوائه على مركبات السلفات التي تحفز الجهاز المناعي لديهم على إنتاج الهيستاميهن، بسبب وجود مستويات عالية من معدن البوتاسيوم.

مرضى الفشل الكلوى

النظام الغذائي اليومي لمرضى الفشل الكلوي، يجب أن يكون خاليا من البلح، إذ يصعب على الكليتين طرد النسبة الزائدة منه خارج الجسم.

ماذا يحدث للجسم عند تناول البلح يوميًا؟

تناول البلح يوميًا بكثرة يسبب رفع مستويات السكر بالدم، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على مرضى السكري، وزيادة الوزن بشكل سريع وملحوظ، وبالنسبة للسيدات الحوامل، فقد يشكل خطرًا على صحتهن، وذلك لتسببه في زيادة انقباضات الرحم: «تناوله يوميًا يساعد على إمداد الجسم بالطاقة والحيوية المناسبة، ولكن يجب تناوله في إطار العدد الفردي وعدم الإفراط فيه».

فوائد تناول البلح

- غني بمضادات الأكسدة، ويعمل على الوقاية من الإصابة بالأنيميا.

- غني بالحديد ويساهم في إنتاج كرات الدم الحمراء، التي تساعد على تدفق الدم المُحمل بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

- تساعد العناصر الغذائية الموجودة في البلح على الوقاية من السرطان.

- يساهم البلح في الوقاية من الأمراض الخبيثة.

- غني بالألياف الغذائية التي تسهل حركة الأمعاء.

- يعمل على مكافحة الجزيئات الحرة بجسم الإنسان، التي تتسبب في تلف الخلايا والحمض النووي.

- يعزز صحة الدماغ، كونه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز الوظائف الإدراكية.

- يعمل على حماية خلايا المخ من التلف.

- يقلل من تراكم لويحات الأميلويد المسببة للإصابة بالزهايمر في الدماغ.

- البلح يمد الجسم بالطاقة، ويحتوي على نسبة آمنة من السكريات التي تساعد على إمداد الجسم بالحيوية.

- يعد مهدئا طبيعيا للأعصاب وصديقا للجهاز العصبي.

- غني بفيتامين B12 الذي يقوي الأعصاب.

- يلين الأوعية الدموية في الجسم، بالإضافة إلى أنه ضمن أهم الأطعمة الصحية.

- يقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

- يقوي عضلات الجسم والمفاصل ويزيد من مرونتها، ويمد الجسم بالكالسيوم لحماية العظام من الهشاشة ونموها.

- معزز لصحة العين بسبب احتوائه على فيتامين أ الذي يقوي النظر.