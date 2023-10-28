تجاهل علاج مرض شائع يمكن أن يؤدي إلى بتر الأطراف.. احذر هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يقول الطبيب البريطاني، آدم ستاتن، إن اكتشاف أعراض مرض السكري مبكرًا يمكن أن يساعد في تجنب المضاعفات.

بالنسبة لمعظم الناس، فإن الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني تكون تدريجية تمامًا.

وأوضح: "لا يلاحظ الناس في كثير من الأحيان ظهوراللأعراض ويعتادون تدريجيا على ارتفاع مستويات السكر في الدم".

ومع ذلك، يمكن أن تكون هناك عواقب وخيمة إذا واصلت السماح لمستويات السكر في الدم بالارتفاع، دون علاج، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

وأكد الدكتور ستاتن: "في أسوأ الحالات، يؤدي تلف أعصاب القدمين في النهاية إلى بتر الأطراف، كما أن مرض القلب (الذي يعد مرض السكري عاملا مساهما فيه) يؤدي إلى نوبات قلبية".

كما حذر: "قد يصاب الناس بالعمى، أو ينتهي بهم الأمر إلى الحاجة إلى غسيل الكلى بسبب تلف الكلى، أو قد يعانون من مشاكل أخرى في القلب والأوعية الدموية مثل السكتات الدماغية."

يعد التشخيص والتدخل المبكر أمرًا أساسيًا لتقليل هذه المخاطر التي تغير الحياة، في المراحل المبكرة، يمكن أن تظهر علامات ارتفاع نسبة السكر في الدم على الجلد.

وأوضح ستاتن: "ربما تكون العلامة الأكثر شيوعًا على الجلد هي الالتهابات المتكررة".

وتشمل الأمثلة الدمامل، وحالات مرض القلاع المتكررة، والبقع الداكنة والسميكة من الجلد في الإبط .

تشمل الأعراض التي يجب إبلاغ طبيبك بها ما يلي:

الشعور بالعطش طوال الوقت

التبول أكثر من المعتاد

الشعور بالتعب طوال الوقت

عدم وضوح الرؤية.

وقال الدكتور ستاتن: "إن المشكلات الشائعة المتأخرة هي فقدان البصر لأن مرض السكري يمكن أن يلحق الضرر بالشبكية في الجزء الخلفي من العين، وأعراض مثل الخدر والألم والوخز في القدمين ولاحقاً في اليدين بسبب تلف الأعصاب."

ويمكن أن يؤدي تلف الأعصاب إلى تقرحات القدم والتهاباتها؛ ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب، مما يؤدي إلى ألم في الصدر وضيق في التنفس.

وأضاف ستاتن: "في كثير من الحالات، يمكن للناس خفض نسبة السكر في الدم عن طريق اتباع نظام غذائي ونمط حياة".

يُنصح أي شخص يشتبه في إصابته بمرض السكري بحجز موعد مع طبيب.

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