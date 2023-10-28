قد تظهر عندما تقرأ.. علامة إنذار تكشف الإصابة بمرض عقلي خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الطريقة التي تحرك بها عينيك أثناء القراءة يمكن أن تكشف عن علامة مبكرة للخرف، وفقا لأحد الخبراء.

ويشير الخرف إلى مجموعة من الأعراض المرتبطة بالتدهور المعرفي المستمر، في حين أن أكبر خطر معروف للإصابة به هو التقدم في العمر، إلا أن هذه الحالة لا تعتبر جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

إن القدرة على اكتشاف العلامات التحذيرية يمكن أن توفر لك وقتًا ثمينًا للتدخل مبكرًا، مما يجعل الوعي بالأعراض مهم للغاية.

وشاركت برناديت موسمان، خبيرة الخرف البريطانية ومديرة الرعاية الصحية في Vida Healthcare ، علامة إنذار يمكن أن تظهر في المراحل المبكرة.

ووفقا للخبيرة، فإن الأشخاص الذين يعانون من حالة الدماغ قد يواجهون صعوبات بصرية ولكن لا يزال لديهم عيون صحية .

وقالت موسمان إن هناك عرض آخر أقل شيوعًا وهو فقدان الرؤية المفاجئ الذي يمكن أن يحدث بسبب مرض الزهايمر، وهو نوع فرعي من الخرف.

في المراحل الأولى من المرض، قد يجد البعض صعوبة في قراءة النصوص الصغيرة وكذلك تخطي السطور عند القراءة، وفقا لها.

وتُعرف هذه العلامة التحذيرية سريريًا باسم "النظرة الخافتة" وتغير قدرة الأشخاص على تحريك أعينهم بشكل طبيعي.

ومن المحتمل أنك معتاد على تحريك عينيك كثيرًا وتتبع الأشياء المختلفة بها بشكل متكرر، لكن الأشخاص المصابين بالخرف قد يعانون من هذا الأمر.

في حين أن هذا يمكن أن يكون أحد العلامات المبكرة لحالة الخرف، إلا أن الشخص الذي يعاني منها قد لا يكون واعيًا تمامًا.

وأضافت موسمان: "قد يلاحظ الآخرون ذلك لأنه قد يعني أن الفرد يبدو وكأنه يحدق".

علاوة على ذلك، قالت الخبيرة إن هذه العلامة قد لا يتم التعرف عليها بسهولة كعلامات مثل فقدان الذاكرة والارتباك.

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، تشمل العلامات المبكرة الأخرى للخرف التي تستحق المعرفة ما يلي:

فقدان الذاكرة

صعوبة في التركيز

صعوبة القيام بالمهام اليومية المألوفة، كالارتباك بشأن التغيير الصحيح عند التسوق

تواجه صعوبة في متابعة محادثة أو العثور على الكلمة الصحيحة

الحيرة في الزمان والمكان

تغيرات في المزاج.

يجب التحدث إلى طبيب "عاجلًا وليس آجلًا" إذا كنت قلقًا بشأن مشاكل في الذاكرة أو أعراض أخرى لحالة الدماغ.

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