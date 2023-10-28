«عبير» تدعم القضية الفلسطينية بلوحات فنية: ارسم من أجل غزة والقدس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشاهد القصف والدمار تملأ الأرجاء، الكل يحاول الاحتماء من القذائف التي تنهال عليهم دون توقف، لا توجد لديهم أي وسيلة للاستغاثة بعد أن قطعت عنهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسائل الاتصال كافة بينها الإنترنت، وضع كارثي ومأساوي يعيشه أهل غزة منذ 21 يوما جراء القصف المتواصل من جيش الاحتلال الإسرائيلي، لتوثق «عبير» ما يحدث عبر لوحاتها الفنية، معلنة تضامنها مع القضية الفلسطينية.

«عبير» تدعم فلسطين برسوماتها

القدس وأعلام فلسطين، بتلك الرسومات البسيطة، حاولت عبير يونس، أن تقدم دعمها لأهل غزة، إذ تروي لـ«هن»: «كل يوم بشوف الأطفال والسيدات بتتقتل على يد الاحتلال الإسرائيلي، فقررت اطلع مشاعري على الورق وارسم لفلسطين، وده أكيد بسبب تأثري بيهم وحزني الشديد عليهم».

استطاعت ابنة الدقهلية، البالغة من العمر 21 عاما، أن تتعلم الفن من خلال متابعة بعض الفيديوهات عبر «يوتيوب»، وبدأت في احتراف عدة أنواع، فلا تقتصر على الألوان الزيتية، وإنما بإمكانها أن تبدع في الرسم بالقهوة والفحم والرصاص، فضلا عن فن المندالا والشخبطة، بالإضافة إلى موهبة الرسم بالخط العربي وتخصص الفاشون ديزاين، وفقا لها: «اتعلمت لوحدي وحاولت أطور نفسي في أكثر من مجال في الرسم، وشجعني أهلي واصدقائي بمشاركة أعمالي على السوشيال ميديا».

«عبير» شاركت بمعارض للرسم وتحلم بالعالمية

تمكنت «عبير» من التطور بشكل سريع في موهبتها، وشاركت في عدد من المعارض وحصدت عدة جوائز: «شاركت في مسابقة دعم الشباب ومعرض ألوان 14 ومعرض طيف، وبتمنى لوحاتي في المستقبل أعرضها في المعارض الكبيرة وقصور الثقافة، وأقدر أكون فنانة تشكيلية معروفة عالمياً واشترك في مسابقات معروفة».