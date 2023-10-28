انسداد الأذنين في هذه الحالة علامة على الإصابة بسرطان مميت.. طبيب يحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سرطان الرأس والرقبة هو اسم لمجموعة كاملة من السرطانات التي تصيب تلك المناطق.

وهذا يشمل سرطان الفم والأذنين والحنجرة واللسان والمريء واللوزتين وغيرها، وعلى الرغم من ذلك فإن الأعراض ليست معروفة مثل الأشكال الأخرى من المرض، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، كشف أحد خبراء السرطان عن بعض الأعراض غير المعروفة التي يمكن أن تعطيك إنذارًا مبكرًا.

وقال الدكتور جيري كوبيس، من عيادة علاج السرطان بالبروتون في المملكة المتحدة: "على الرغم من كونه أسرع أنواع السرطان نموًا في العالم، إلا أنه لا يزال هناك نقص في الوعي حول أورام الرأس والرقبة، وهذا مصدر قلق حقيقي لأنه كلما تمكنا من تشخيص الأشخاص في وقت مبكر، زادت إمكانية الحصول على نتيجة إيجابية".

وتابع: "هناك بعض الأعراض الرئيسية التي تحتاج إلى البحث عنها وبعضها بالتأكيد لا يلاحظه الكثير من الناس."

وتشمل هذه:

انسداد الآذان بشكل مستمر

تورم في الرقبة

تقرحات في الفم

ألم أسنان

ظهور بقع حمراء أو بيضاء في الفم

التهاب اللثة

التهاب الحلق لفترة طويلة

تغيرات في الصوت أو بحة في الصوت.

وقال الدكتور كوبيس: "إن انسداد الأذنين بشكل مستمر، كما قد يحدث بعد الغوص في حمام السباحة، أو آلام الأذن المزمنة يمكن أن تكون علامة على وجود سرطان في تلك المنطقة وما حولها".

وتابع: "إن التورم في جزء من الرقبة، يمكن أن يكون أيضًا مؤشرًا على وجود خطأ ما، الأشياء الأخرى التي يجب الانتباه إليها تشمل القرحة والألم في أسنانك، والبقع البيضاء أو الحمراء في الفم، والتهاب اللثة".

وأضاف: "قد يتجاهل معظم الناس الأمر ويعتبرونه قرحة، يمكن للطبيب أيضًا أن يرسلك إلى طبيب الأسنان، لكن من الممكن أن تكون آفة سرطانية تنمو، ومن السهل عدم ملاحظتها، إن استمرار التهاب الحلق لأكثر من أسبوعين، أو إذا كان لديك أي تغيرات في الصوت أو بحة في الصوت، يجب أن يدق أجراس الإنذار."

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات غير المبررة، فيجب عليك التحدث مع طبيب.

ووفقا للدكتور كوبيس، فإن التشخيص المبكر يعني أن هناك فرصة بنسبة 90 بالمائة للنجاة من سرطان الرأس والرقبة.

ولكن إذا لم يتم التعرف عليه حتى وقت لاحق فإن هذا المعدل ينخفض بشكل كبير إلى 40% فرصة للبقاء على قيد الحياة.

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