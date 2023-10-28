فئات ممنوعة من تناول الجوافة.. هذا ما يحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الجوافة من الفاكهة التي لديها شعبية كبيرة، ويعشق العديد من الأشخاص تناولها نظرًا لمذاقها اللذيذ وفوائدها الصحية المذهلة، ولكن ذلك لا يمنع أنها غير مناسبة لبعض الفئات.

لذا في السطور التالية، نتعرف على الأشخاص الممنوعين من تناول الجوافة بسبب احتوائها على بعض المركبات التي لا تفيد الجميع، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Medicinenet.

مشاكل الجهاز الهضمي

هناك بعض الأشخاص التي تعاني من أعراض مزعجة بعد تناولها ومن أبرزها الغثيان وألم البطن، وعدم الشعور بالراحة في البطن.

الإكزيما

هناك بعض المواد الكيميائية الموجودة في أوراق الجوافة وتصل إلى الثمرة، يمكنها أن تؤدي إلى تهيج الجلد، خاصًة لدى الحالات التي تعاني من أمراض الجلد مثل الأكزيما.

مرضى السكري

تساعد مستخلصات الجوافة على خفض مستويات السكر في الدم، لذا يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية مرض السكري تناول الجوافة بحذر، أو تجنبها لتجنب خطر المضاعفات الناتجة عن انخفاض السكر في الدم.

قبل الجراحة

تجنب استخدام الجوافة كدواء أو مكمل قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة لأن الجوافة يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم وتزيد خطر الإصابة النزيف.