طريقة عمل البرجر على طريقة نادية السيد.. «تكلفة بسيطة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

هل انتِ من عُشاق البرجر؟، وجبة مميزة يفضلها الجميع بكافة الأعمار، على الرغم من انتشار مطاعم تقديمها إلا أنه يمكن تحضيرها في المنزل بلحم بقري صافي، وطريقة مميزة ومختلفة تجعله يفوق مذاق برجر المطاعم.

وتعد طريقة عمل البرجر بطريقة الشيف نادية السيد، واحدة من أبرز الطرق التي يمكن تطبيقها في منزلك للحصول على ساندوتش بجر مختلف ومميز، وغني بمذاق كمذاق مطاعم البرجر الكبرى.

طريقة عمل البرجر على طريقة نادية السيد

ويرصد «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل البرجر على طريقة نادية السيد، بأقل التكاليف وابسط الخطوات

مقادير طريقة عمل البرجر على طريقة نادية السيد

1 كيلو من اللحم المفروم.

3 ملعقة كبيرة من البقسماط.

1 بيضة مخفوقة.

1 ملعقة صغيرة من البهارات العربية.

1 ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

1 ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

1 ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

شرائح جبن موزاريلا أو شيدر حسب الحاجة.

طماطم مقطعة إلى حلقات دائرية.

بصل مقطع إلى شرائح متوسطة الحجم.

ثلث كوب من المايونيز.

كاتشب.

احضري وعاء عميقا، وضعي فيه اللحم المفروم مع البيض والبقسماط

اعجني المكونات جيدًا حتى تتجانس جميعها.

ضيفي البهارات العربية مع الملح والفلفل والثوم والبصل البودرة إلى الخليط.

قلبي جميع المكونات السابقة معًا، حتى نحصل على قوام ناعم لعمل البرجر.

في الخطوة التالية لنجاح برجر نادية السيد، قسمي كمية اللحم إلى قطع متساوية في الحجم، باستخدام مكبس البرجر.

اضغطي بشكل خفيف على قطع البرجر، حتى تصبح متوسطة السُمك.

قومي برص أقراص البرجر في صينية فارغة واتركيه في الثلاجة لمدة ساعتين.

احضري طاسة مدهونة بالقليل من الزيت، ثم قومي بتسوية قطع البرجر

قلبي الأقراص على كافة الجوانب حتى تنضج بشكل كامل

احضري خبز البرجر، وضعي المايونيز، ثم قطعة من برجر اللحم، ثم الخس والطماطم والبصل، ويقدم.