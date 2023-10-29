الحد الآمن من الشاي الأخضر.. من أجل «دايت» دون أضرار صحية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحب الكثيرون تناول الشاي الأخضر خاصًة هؤلاء الذين يتبعون حميات غذائية «دايت» ويريدون حرق الدهون، وبعد التأكد من فعاليته يتناولون أكبر قدر ممكن من أكواب الشاي الأخضر ظنًا منهم أن تلك الطريقة تحقق أقصى قدر من الفوائد الصحية للشاي، بحسب موقع «ochaandco» البريطاني.

ما هي كمية الشاي الأخضر متاح في اليوم؟

ويعد العدد الآمن من تناول أكواب الشاي الأخضر المتاح يوميا هو من 2-3 أكواب يوميًا، حسب نوع الشاي الأخضر وطريقة تحضيره، فبعض أنواع الشاي الأخضر أعلى في الكافيين من غيرها، كما أن وقت التخمير وحجم الحصة ودرجة حرارة المشروب تؤثر أيضًا على كمية الكافيين الموجودة في كوب الشاي الأخضر.

ويحتوي كوب من الشاي الأخضر عادة على 25-29 ملليجرام من الكافيين، وهو أقل من القهوة، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يؤدي إلى القلق، وأنماط النوم غير المنتظمة، وعدم الراحة في المعدة، والصداع لبعض الأشخاص، وإذا كنت قلقة بشأن عدد أكواب الشاي الأخضر التي تشربينها يوميًا، فمن الأفضل استشارة الطبيب للحصول على المشورة، خاصة إذا كنت أمًا حاملاً إذ أنه من الأفضل تجنب المستويات العالية من الكافيين أثناء الحمل.

مخاطر الإفراط في تناول الشاي الأخضر

وبعد تحديد الكمية المتاحة لتناول الشاي الأخضر، تحدث الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«هن»، عن المخاطر الصحية للإفراط في تناول الشاي الأخضر، التي تحدث عند تناول الشاي مساءً حتى على معدة فارغة في حالة عدم تناول الطعام لمدة 6 أو 7 ساعات، في تلك الحالة يسبب آلام المعدة والشعور بالقيء والغثيان، لأنه يهيج المعدة، بالإضافة إلى الحرقان وهي واحدة من أخطار الإفراط في تناول الشاي الأخضر، وكذلك من أضرار تناوله على معدة فارغة.

وأكد«حلمي» أن العدد المثالي للشاي الأخضر هو 3 أكواب في اليوم من 2 إلى 3 أكواب يوميًا.