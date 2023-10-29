الأجهزة التقنية تكشف الخيانة الزوجية بسهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أن 6 من بين كل 10 أفراد يتم اكتشاف خيانتهم لشركائهم من خلال الهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى.

وأوضحت الدراسة أن حوالي 11% من النساء الغيورات يفحصن قوائم تشغيل أليكسا بحثاً عن الأغاني، و8% ينظرن إلى ساعة اللياقة البدنية لمعرفة ما إذا كان شريكهم موجوداً في صالة الألعاب الرياضية، وفقا لصحيفة "ميرور البريطانية".

وتقوم حوالي 5% من النساء بمراجعة فيديو جرس الباب بحثاً عن الزوار المشكوك بهم، وتستخدم 2% الذكاء الاصطناعي لتزييف صوت الشريك والاتصال بالعشيقة.

وتمكن 3% فقط 3 من الإمساك بالشريك متلبساً، أو بعد تلقي بلاغ من أحد الأصدقاء. وقالت جيسيكا ليوني، من موقع المواعدة للمتزوجين Illicit Encounters الذي أجرى الدراسة: "لقد تقدمت التكنولوجيا بطرق لم نكن نتخيلها مطلقاً خلال السنوات القليلة الماضية، وفي بعض الحالات، أصبح من السهل جداً ضبط الخائنين في حالة تلبّس".

وبعد سؤال 2000 مشترك بالموقع في بريطانيا، وجد الباحثون أن 65% من النساء اللاتي تعرضن للخيانة استخدمن أجهزة تقنية جديدة في جميع أنحاء المنزل للحصول على أدلة على خيانة الشريك. وتحتوي الأجهزة أيضاً على تتبع نظام تحديد المواقع العالمي جي بي إس، وسجل معدل ضربات القلب الذي يكشف متى يكذب شخص ما بشأن مكان وجوده، ومتى يرتفع معدل ضربات قلبه.

ولاحظت معظم النساء أن الشريك يخونهن عندما ظهرت رسالة هاتفية غزلية على هاتفه. وقالت 18% من النساء إنهن اكتشفن الخيانة من خلال التحقق من سجل التصفح الخاص بالشريك، و13% من خلال التحقق من سجل مكالمات هاتفه المحمول.

واكتشفت 9% من النساء ما يحدث من خلال التحقق من رسائل البريد الإلكتروني، واستخدمت 7% تتبع موقع الهاتف لمعرفة الحقيقة.

اقرأ أيضا

طبيب يكشف طريقة بسيطة لجعل المكرونة أكثر صحة

احذر.. أعراض شبيهة بالبرد قد تكون علامة على السرطان

توقعات مالية سلبية لـ 3 أبراج فلكية في آخر شهرين من عام 2023

"بلا نبض" فتاة أمريكية تعيش مع حالة قلبية نادرة

أم تنشر فيديو مرعبا لطفلها وهو يختنق بسبب لهاية الأطفال