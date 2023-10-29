طريقة سهلة لحماية حساباتك وصورك من الاختراق.. «هتنفذيها في خطوة واحدة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وضع الرموز التعبيرية في كلمات المرور وإضافتها إلى كل تسجيل دخول للتطبيقات أمر مهم، ويجعل كلمات المرور أقوى بشكل ملحوظ، فهناك الكثير من الفوائد لاستخدام الرموز التعبيرية، كميزة مهمة للفتيات لحماية تطبيقاتهن وجعلها أكثر أمانًا.

وضع رموز تعبيرية في كلمات السر لتقويتها

ومن جهته، قال المهندس خالد يسري، الخبير التقني لتكنولوجا المعلومات، في حديثه لـ«الوطن»، إن استخدام الرموز التعبيرية وإضافة رمز تعبيري أو اثنين لكلمات المرور، ميزة تتيحها العديد من التطبيقات، وهو ما يجعل كلمة المرور أقوى: «القيام بذلك له ميزة كبيرة، فتعد الرموز رائعة لإرسال الرسائل النصية، وإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنها يمكنها أيضًا الحفاظ على سلامتك من خلالها».

رموز تعبيرية في كلمات السر

«تتعامل أجهزة الكمبيوتر والمحمول دائمًا مع الرموز التعبيرية من الحروف والأرقام وعلامات الترقيم، وهذا يعني أنه يمكنك استخدامها لجعل كلمات المرور أقوى بشكل ملحوظ»، استكمل المهندس يسري حديثه، إذ عبر أنه عندما يحاول المتسللون فرض كلمة مرور تحتوي على حروف وأرقام وعلامات ترقيم، فيصعب عليهم معرفة الرموز التعبيرية، فهناك أقل من مائة اختلاف لكل رمز يحتاجون إلى اختياره.

فوائد الرموز التعبيرية في كلمة السر

توجد الآلاف من الرموز التعبيرية، لذلك فإن إضافة رمز تعبيري واحد على الأقل إلى كلمة المرور الخاصة بك يضيف نوعا من التعقيد لمعرفة الكلمة بسهولة: «من حيث التعقيد، فإن كلمة المرور المكونة من خمسة رموز مختلفة تعادل كلمة مرور عادية مكونة من تسعة أحرف، في حين أن سبعة رموز تعبيرية تعادل كلمة مرور قوية مكونة من 13 حرفًا عاديًا، على أن تكون بقية كلمة المرور عبارة عن أبجدية رقمية، لذلك هو اشتراط يجب إتباعه لكلمة مرور قوية».

كلمة مرور قوية

وأوضح «يسري»، أنه لن يسمح لك كل تطبيق بإدخال رمز تعبيري لكلمة المرور الخاصة بك، لذلك قد تضطرين إلى استخدام عمليات تسجيل دخول تقليدية أكثر لبعض الخدمات، لكن يمكن استخدام الكلمات المعقدة، فضلًا عن نصائح الأمان التقليدية من: «استخدام كلمات مرور طويلة، ومدير كلمات مرور، والمصادقة الثنائية».

خطوات إنشاء كلمة مرور قوية

وقدم بعض الخطوات لإنشاء كلمة مرور قوية، وتتمثل في التالي:

- اختر 4-5 كلمات مرور يمكنك حفظها عن ظهر قلب.

- صِل الكلمات ببعضها البعض، على سبيل المثال.

- اكتب الكلمات بأحرف لاتينية مستبدلاً بعض الأحرف بأرقام.

- أضف بعض الرموز الخاصة لزيادة مستوى الصعوبة.