لمرضى السكري.. هل شرب القهوة يفيد الكلى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة هولندية أن القهوة تحافظ على صحة الكلى للأشخاص بشكل عام، ولمرضى السكري أيضا.

هذه الدراسة استندت إلى بيانات 80 ألف شخص، تضمنت تحليل لعينات البول، بحسب "مديكال إكسبريس".

ووجد البحث أن كل كوب من القهوة يرتبط بانخفاض تلف الكلى، بما يصل إلى أربعة أكواب كحد أقصى.

وأظهر البحث أن كوبين يحققان فوائد صحية أكثر من كوب واحد، في حين أن 3 أكواب توفر فوائد أكثر.. وتتوقف هذه الفائدة المتزايدة بعد 4 أكواب.

وما سبق ينطبق على القهوة السوداء من دون سكر أو أي إضافات أخرى غير صحية.

وقالت الباحثة أنيك فان ويستين من جامعة فاجينيننجن: "حقيقة أننا لا نولي سوى القليل من الاهتمام لصحة الكلى ليست مفاجئة، لأن تلف الكلى يسبب في البداية شكاوى بسيطة فقط، التعب والحكة والتعرض للبرد، على سبيل المثال".

وقالت النتائج إن الآثار الإيجابية للقهوة تكون أكثر وضوحاً بالنسبة للأشخاص المصابين بالسكري.

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