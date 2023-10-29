«ست بـ100 راجل».. مندوبة كوبا تلقن دولة الاحتلال درسا قاسيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بكلمة ألقتها ماريا ثيل كارس مندوبة دولة كوبا، في إحدى جلسات اليونيسكو، إذ دافعت في شجاعة واستماتة عن أهالي غزة، وطالبت برفع الظلم عنهم إزاء ما يتعرضون له من جرائم حرب من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتداول مستخدمو السوشيال ميديا، فيديو مندوبة كوبا على نطاق واسع واصفين إياها بالمرأة الحديدية، وست بـ100 راجل.

لقنت «ماريا»، درسًا لمندوب دولة الاحتلال، بعدما طلب الوقوف دقيقة صمت على أرواح مواطنيه المقتولين في هجمات 7 أكتوبر، ووصفت ذلك بتعدي على رئيس الجلسة، لأنه هو الوحيد الذي من حقه اتخاذ قرار بالوقوف دقيقة صمت، وقالت في كلمتها إن هذا ظلمًا وأن الإسرائيليين يحملون تاريخًا مزورًا.

مندوبة كوبا في مواجهة دولة الاحتلال

وظهرت مندوبة كوبا، مستجمعة قوتها وهي تسترسل عباراتها بلهجة سريعة: «الطلب ظالم واتخاذ القرار مجحف، أنت اتخذت هذا القرار بغرض نشر صورة لاحقًا في وسائل الإعلام، ولكن لا يجب أن تقوم بمثل هذا الفعل»، وأكدت أنّ الدولة يجب أن تتبنى إجراءات ضد الشعب الإسرائيلي المحتل، في شجاعة لم يسبق لها مثيل، تكللت في التعليقات بأن «الساكت عن الحق شيطان أخرس».

كلمة حق لنصرة أهالي غزة

وردًا على مندوب دولة الاحتلال، طالبت «ماريا»، الرئيس بالسماح لهم بدقيقة صمت على أرواح المدنيين في فلسطين فهم الأبرياء الحقيقيون، الأمر الذي قوبل بتصفيق حار ووقوف المندوبين، وهو ما حاز على إعجاب الجميع.

وانهالت التعليقات على الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن إعجابهم الشديد بشجاعة مندوبة كوبا، ورفع لها الجميع القبعة لإنسانيتها، ومن بين التعليقات: «أصبحنا ذوو قيمة بكلمة مندوبة كوبا التي قالت كلمة حق»، «عاش الشعب الفلسطيني شكرًا مندوبة كوبا على البادرة القوية»، وأكد الجميع أنّ الله أطلق لسانها بالحق، حقًا الجميع يكره دولة الاحتلال.