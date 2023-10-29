أول ظهور للطفلة الفلسطينية شام حسن بعد نجاتها من القصف.. هل تعافت؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد أيام من تصدرها حديث منصات التواصل الاجتماعي، إثر انتشار مقطع فيديو مؤثر لها بعد نجاتها من القصف المروع لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة إسعافها داخل أحد المستشفيات بقطاع غزة الفلسطيني، عادت الطفلة الفلسطينية شام حسن أبو شفقة، لخطف الأنظار مجددًا، وذلك بعد تداول صور جديدة لها في أول ظهور بعد شفاءها، إذ رُسمت بسمتها على وجهها الملائكي الصغير، وهو ما بث السعادة في نفوس العديد من نشطاء السوشيال ميديا.

صور متداولة للطفلة شام الفلسطينية بعد نجاتها من القصف

وخلال الساعات القليلة الماضية، جرى تداول صورة جديدة للطفلة الفلسطينية شام، بعد شفاءها من الإصابات التي تعرضت لها نتيجة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فجاء من بين التعليقات: «الطفلة شام بخير الحمدلله»، «يحميكي أنتِ وكل أطفال فلسطين ومصر وسوريا وكل أطفال العالم»، «الله يحفظك يارب أنتِ وكل أطفال فلسطين».

الحالة الصحية للطفلة «شام» بعد نجاتها من القصف الإسرائيلي

وكانت الطفلة الفلسطينية شام حسن أبو شفقة، قد خطفت الأنظار عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب مقطع فيديو انتشر لها وهي تخضع للعلاج نتيجة إصابتها في إحدى عمليات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ ظهرت بملامحها ونظراتها البريئة وهي تحاول استيعاب ما يدور حولها.

وفي تصريحات خاصة لـ«هن»، أكد الصحفي الفلسطيني محمد عبيد، استقرار حالة الطفلة الفلسطينية، وأنها خضعت للعلاج فقط من بعض الإصابات البسيطة التي تعرضت لها جراء القصف.

فيما أوضح الدكتور نبيل النجار طبيب بوزارة الصحة الفلسطينية وعميد سابق في كلية فلسطين للتمريض، في تصريحاته لـ«هن»، الأعراض الجانبية التي ستتعرض لها الطفلة شام وأقرانها من الأطفال مستقبلا بعد نجاتهم من قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: «الأطفال زي شام بيكونوا بخير دلوقتي لكن على المدى البعيد بيظهر عليهم أعراض الفزع، الخوف، النسيان»، وغيرها من الأعراض الأخرى.