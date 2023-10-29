ما أسباب التهاب البنكرياس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - البنكرياس هو عضو ضروري في الجهاز الهضمي، ويلعب دورًا مهمًا في هضم الطعام وإنتاج الهرمونات.

والتهاب البنكرياس هو حالة تُصيب البنكرياس، ما يسبب الشعور بالألم والانزعاج.

فيما يلي، نذكر لكم أسباب التهاب البنكرياس، وفقًا لما ذكرته الدكتورة الروسية نينا زوبوفا أخصائية طب وجراحة المستقيم والقولون، وفقًا لما ورد في صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

قالت أخصائية طب وجراحة المستقيم والقولون: "البنكرياس، غدة في الجهاز الهضمي تنتج الإنزيمات الضرورية لهضم الطعام، وتصل جميع الإنزيمات التي يفرزها البنكرياس إلى الأمعاء".

وتابعت: "لكن إذا حدث خلل في تدفق إفرازات البنكرياس لسبب ما، فإن الإنزيمات المنتجة بالفعل تستقر في البنكرياس وتبدأ في هضم البنكرياس نفسه".

وأضافت: "هناك 3 أنواع من التهاب البنكرياس، الحاد والتفاعلي والمزمن، وكل واحد منهم له أسبابه الخاصة وأعراضه المميزة".

واستكمل: "التهاب البنكرياس الحاد، هو التهاب مفاجئ في البنكرياس، تشمل أعراضه ألم حاد في الجزء العلوي من البطن أو المراق الأيسر والغثيان والقيء وحرقة المعدة وانتفاخ البطن وزيادة درجة حرارة الجسم، فضلا عن، اصفرار بياض العين".

وأوضحت: "يحدث التهاب البنكرياس المزمن بسبب تعاطي الكحول وتناول الأدوية".

وتابعت: "تشمل الأعراض الرئيسية لالتهاب البنكرياس التفاعلي الألم في الجزء العلوي من البطن والغثيان والقيء وانخفاض ضغط الدم وارتفاع درجة الحرارة".

وتقول الطبيبة: "عند حدوث نوبة حادة من التهاب البنكرياس، يجب على الشخص الاتصال بالإسعاف فورًا، وقبل وصول الأطباء، يمكن وضع الثلج وزجاجة من الماء البارد على هي منطقة من الخلايا العصبية تقع في البطن، بالقرب من المعدة، وتناول أي دواء مضاد للتشنج".

اقرأ أيضا

طبيب يكشف طريقة بسيطة لجعل المكرونة أكثر صحة

احذر.. أعراض شبيهة بالبرد قد تكون علامة على السرطان

توقعات مالية سلبية لـ 3 أبراج فلكية في آخر شهرين من عام 2023

"بلا نبض" فتاة أمريكية تعيش مع حالة قلبية نادرة

أم تنشر فيديو مرعبا لطفلها وهو يختنق بسبب لهاية الأطفال