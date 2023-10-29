أطفال فلسطينيون خطفوا الأنظار بسبب مشاهدهم المؤثرة.. كيف ظهروا بعد القصف؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من الظروف العصيبة التي عاشوا بها على مدار الأيام الماضية، نتيجة تعرضهم للقصف العنيف من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنّ ابتساماتهم المختلفة حملت معها الأمل من جديد، وأنّ ذلك الوقت الصعب سيمر مهما طال، ليتصدر عدد من أطفال غزة المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهورهم بملامح مطمئنة جديدة حملت معها برائتهم، عقب نجاتهم من إصاباتهم جراء عمليات استهداف الاحتلال للقطاع الفلسطيني.

أطفال فلسطينيون ظهروا بعد القصف

خلال السطور الآتية، نكشف عددا من أطفال غزة الذين تصدروا المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي، بظهورهم قبل وبعد التعرض للقصف الإسرائيلي.

الطفل محمد أبو لولي

ظهر وتبدو عليه علامات الفزع والخوف، وبات يرتجف من هول ما تعرض له خلال عمليات القصف، حتى خطف قلوب جميع من شاهدوه في مختلف بقاع العالم، وأصبح الطفل الفلسطيني محمد أبو لولي، محط اهتمام الكثير عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكنه بعد أيام من ظهوره المؤثر، أطل بملامح أخرى مختلفة تمامًا عن الأولى، بعدما أنارت بسمته وجهه الملائكي، وهو ما وثقته عدسة المصور الفلسطيني عبد الله العطار.

ووثق المصور الصحفي الفلسطيني عبد الله العطار، آخر ظهور للطفل الفلسطيني المرتجف محمد أبو لولي، الذي أبكى العالم أجمع، وهو متواجد داخل أحد مراكز الإيواء، ويحمل مجموعة من الألعاب، ليعلق المصور على المقطع، قائلًا: «كما كُنا نمارس واجبنا المهني في نقل الصورة، لم ننس يومًا أنّ نُمارس واجبنا الإنساني، وبفضل الله، أعدنا البسمة على شفاه الطفل محمد أبو لولي».

الطفلة شام أبو شفقة

جرى مؤخرًا، تداول صورة جديدة للطفلة الفلسطينية شام أبو شفقة، بعد تماثلها للشفاء وتعافيها من الإصابات التي تعرضت لها جراء قصفها من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدما خطفت الأنظار نحوها خلال إسعافها في أحد مقاطع الفيديو، وظهورها بملامح بريئة لطختها الدماء.

الطفل كمال أبو طير

خطف الطفل كمال أبو طير الأنظار نحوه بقوة، بعد أنّ ظهر على كرسي متحرك وجسده ملفوفًا بالشاش إثر تعرضه للقصف في أول أيام الحرب على غزة، وهو يبكي على فراق شقيقه «فراس» الذي استشهد مُختنقا تحت الأنقاض، وشقيقه الثاني «أحمد»، إذ بات يصرخ وهو يحكي ما حدث مع أشقائه، قائلًا: «نده عليا يا كمال يا كمال.. كان عايش والله».

وسرعان ما لاقى الفيديو انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، لمقولة الطفل الفلسطيني الشهيرة: «يا كمال يا كمال، كان عايش والله»، مع مزاعم بشأن استشهاده نتيجة تأثره بإصاباته.

وبعد مرور أيام ظهر الطفل الفلسطيني كمال أبو طير، في مقطع فيديو آخر وتبدو على ملامحه أنه في حالة صحية جيدة، نافيا شائعات وفاته، وأكد أنه بصحة جيدة، لكن والديه بحاجة إلى الدعاء، قائلًا: «ادعوا لأبويا وأمي بالشفاء العاجل، أنا الحمد لله خفيت وبقيت كويس، ادعوا لأهلي».

@abdallah_hassan_official ي كمال ي كمال♥️????#مشاهير_تيك_توك الصوت الأصلي - Abdallah Hassan

الطفل مُلقِن الشهادة وشقيقه

مقطع فيديو آخر، لاقى تعاطف الكثير بعد أنّ ظهر خلاله طفل فلسطيني، وهو يلقن شقيقه الشهادة، بعد تعرضهما للقصف في غزة، وسرعان ما توقع البعض وفاة الشقيق المصاب الذي يُدعى «عمر»، لكن بعد أيام، خرج الأخير في فيديو آخر، وهو يطمأن الناس على نجاته، ويطلب الدعاء منهم بالشفاء العاجل له.