مفاجأة.. خبير أبراج يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا ثقيلا اليوم الأحد على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصرا، وسط حضور جماهيري كبير.

ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية، قبل مواجهة العودة التي ستقام في القاهرة، يوم الأربعاء المقبل.

وستنقل مباراة الأهلي وصن داونز عبر قناتي أون تايم سبورتس الأولى، وأبو ظبي الرياضية مع وجود ستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وكان الأهلي تأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي، بعد تخطي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة مواجهتي الذهاب والعودة.

وفي هذا الإطار نستعرض توقعات الأبراج في مواجهة الأهلي وصن داونز، حسبما يرى خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح لـ"الخليج 365".

وتوقع خبير الأبراج، هدوء لاعبي الأهلي في البداية ومحاولة تجنب تلقي أهداف، بينما قد يعمل كولر مدرب الفريق على عدم المجازفة.

وواصل توقعاته: "أما على الجانب الاخر سيغلب على لاعبي صن داونز التعالي والثقة المبالغ فيها والتشتت.

وفي النهاية توقع "صبحي" فوز الأهلي أو تعادل الفريقين.

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