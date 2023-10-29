تظهر في الحمام.. 5 علامات أولية تكشف وجود مشاكل في الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت عليك تدل على أن الكبد منهك وفي حالة صحية غير مطمئنة بالمرة، لذا عند ملاحظة أي من هذه العلامات عليك الانتباه على الفور وعدم التجاهل.

والكبِد هو عضو بحجم كرة القدم، يوجد تحت القفص الصدري مباشرة على الجانب الأيمن من بطنك، ويعمل على هضم الطعام وتخليص الجسم من المواد السامة، وفقًا لما جاء في "مايو كلينك" المعني بالصحة.

أسباب أمراض الكبد

يمكن توارث أمراض الكبد (وراثية)، يمكن أن تحدث مشاكل الكبد أيضًا بسبب مجموعة متنوعة من العوامل التي تتلف الكبد، مثل الفيروسات وتعاطي الكحول والسمنة.

ومع مرور الوقت يمكن أن تؤدي الحالات التي تتلف الكبد إلى التندب، مما قد يؤدي إلى فشل الكبد، وهي حالة تهدد الحياة، ولكن اكتشاف المرض، والعلاج المبكر قد يمنح الكبد وقتًا للشفاء.

الأعراض الأولية:

تغير لون الجلد للأصفر.

اصفرار العينين (اليرقان).

وجود ألم وتورمًا في البطن.

تورم الساقين والكاحلين.

البول الداكن.

وهناك أعراض أكثر شيوعًا تشمل ما يلي:

حكة في الجلد.

برازًا شاحب اللون.

الإرهاق المزمن.

الغثيان أو القيء.

فقدان الشهية.

سهولة الإصابة بالكدمات.

متى يتوجب عليك زيارة الطبيب

إذا كانت لديك أي من تلك العلامات المذكورة أعلاه، ولم تختفي لفترة طويلة، وإذا أصبت بألم في البطن شديد جدًا لدرجة أنك لا تستطيع الجلوس.

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