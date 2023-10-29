هذا ما يحدث للجسم عند التوقف عن تناول المشروبات الغازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تناول المشروبات الغازية من العادات الشائعة التي يحرص عليها البعض في نظامهم الغذائي، ولها تأثيرات سلبية متعددة على صحة الجسم، ما يجعل الكثير يقلعون عن تناولها.

لذا في التقرير التالي، سوف نتعرف على تأثير التوقف عن تناول المشروبات الغازية على صحة الجسم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Medical daily".

صحة القلب

الإقلاع عن المشروبات الغازية، تحسن من صحة القلب، وجدت دراسة أجرتها جامعة هارفارد عام 2012، أن المحليات الصناعية، والسكريات تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب المزمنة، واكتشف الباحثون أن المشاركين الذين شربوا كميات كبيرة من المشروبات الغازية كانوا أكثر عرضة بنسبة 20% للإصابة بالنوبات القلبية، كما وجدت دراسة أخرى، نشرت عام 2011، أن المشروبات السكرية ترفع ضغط الدم، وترتفع كلما شربت أكثر.

صحة الأسنان

تدمر المشروبات الغازية الأسنان، وفقًا لدراسة أجريت عام 2013، وجد الباحثون أن النساء التي شربت 2 لتر من الصودا يوميًا لمدة ثلاث إلى خمس سنوات كان لديها نفس مستوى تآكل الأسنان الشديد مثل مدمن المخدرات مثل الميثامفيتامين والكوكايين، وذلك لأن حمض الستريك الموجود في الصودا يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، مما يجعلها أكثر ليونة وأكثر عرضة للتسوس والاصفرار.

صحة المثانة

تعتبر الصودا من مدارات البول، مما يعني أنها تسبب الحاجة المتكررة في التبول، كما أنها تهيج المثانة ويؤدي ذلك إلى تفاقم التهابات المثانة أو التهابات المسالك البولية، ويمكن أن يساعد استبدالها بشرب السوائل الصحية، مثل الماء أو العصائر غير المحلاة في الحفاظ على صحة المثانة.

صحة العظام

تجنب المشروبات الغازية يحسن صحة العظام وتقلل خطر الإصابة بهشاشة العظام، علاوة على ذلك، كما أنها تساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم الذي يعزز من قوة العظام ويقلل خطر التعرض للكسور.

صحة الكلى

تناول المشروبات الغازية بكثرة تضر صحة الكلى، وأظهرت الدراسات أنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى ويمكن أن تصل إلى الفشل الكلوي.

فقدان الوزن

تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من المحليات الصناعية، والسعرات الحرارية الزائدة التي تزيد من دهون الجسم، وبالتالي يصاب الأشخاص بالسمنة وزيادة ظهور دهون في البطن، لذا الإقلاع عن تناولها يقلل من السعرات الحرارية الموجودة في الجسم وبالتالي تتخلص من الدهون الزائدة وتفقد وزنك بطريقة صحية.

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