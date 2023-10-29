هذا ما يحدث للكوليسترول في الجسم عند تناول الجوافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل :

تحتوي الجوافة على العديد من العناصر الغذائية التي تفيد صحة الجسم، لذا يتساءل الحالات التي تعاني من ارتفاع الكوليسترول، عن تأثير تناول الجوافة على مستويات الكوليسترول في الدم وصحة القلب.

ووفقًا لما ذكره موقع Timesofindia، إليك تأثير تناول الجوافة على صحة القلب والكوليسترول، وضغط الدم.

تأثير الجوافة على مستويات الكوليسترول

تناول الجوافة تعمل على تعزيز نمو الكوليسترول الجيد، ومن ثم تحسن من حركة الأوعية الدموية وسير العمل في نظام القلب، بالإضافة إلى فاعليته على خفض الكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وخطر حدوث مشكلات خطيرة في الشرايين يمكنها أن تهدد صحتك.

تأثير الجوافة على ضغط الدم

تحتوي الجوافة على نسبة جيدة من البوتاسيوم التي تساهم في خفض ضغط الدم، ما يجعلها خيار صحياً للحالات التي تعاني ضغط الدم المرتفع، كما أنها تحسن من عمل الأوعية الدموية، ومن ثم يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ومشاكل الشرايين، كما تحتوي على المغنيسيوم الذي يساعد على استرخاء الأعصاب والعضلات وبالتالي فهو مخفف أساسي للتوتر، ما يساعد على السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وتخفيف التوتر.

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