تساقط الشعر في هذه الحالة علامة تنذرك بـ "قاتل صامت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يلعب الكوليسترول دورًا مهمًا في الحفاظ على عمل الخلايا، وإنتاج الهرمونات والفيتامينات، ومع ذلك، يؤدي ارتفاع مستوياته عن المعدل الطبيعي إلى حدوث بعض المضاعفات الصحية، وتشمل السكتة الدماغية والنوبة القلبية.

ويُطلق على الكوليسترول اسم "القاتل الصامت"، لأنه يمكن أن يسبب مشكلات صحية خطيرة دون أن يلاحظها الشخص.

قد يكون التغير في شعرك علامة غير شائعة تدل على وجود نسبة عالية من الكوليسترول بجسمك، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

- دراسة

أجرى باحثون من جامعة جون هوبكنز، في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، أبحاثًا نُشرت في مجلة الطبيعة "التقارير العلمية"، على الفئران، ووجدوا أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، تؤدي إلى شيب الشعر مبكرًا وتساقطه.

تم تقسيم الفئران إلى مجموعتين، واحدة تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، والأخرى تتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون والكوليسترول.

وأشار الباحثون إلى أن الفئران التي اتبعت نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون والكوليسترول العالي بدأت تفقد شعرها.

لم يكن عمر الفئران أكثر من 12 أسبوعًا في البداية، وفي عمر 36 أسبوعًا، عانى 75% من الفئران التي اتبعت نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون والكوليسترول من تساقط الشعر الشديد.

وقال الباحثون: "تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن النظام الغذائي الغني بالدهون يسبب تساقط الشعر والشيب المبكر لدى الفئران، وتحدث العملية نفسها لدى الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون والكوليسترول".

- كيف يحدث ذلك؟

عندما يكون الكوليسترول مرتفعًا جدًا يتراكم في الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى تضييقها، وهذا بدوره يعمل على انخفاض تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، ما يتسبب في تلفها وتساقط الشعر.

- ​الكوليسترول والثعلبة الندبية:

يمكن أن يسبب بعض ارتفاع الكوليسترول أيضًا "الثعلبة الندبية"، وهو اضطراب التهابي في تساقط الشعر يدمر الخلايا الجذعية في بصيلات الشعر دائما ويسبب تندب أو تليفاً.

وفي بعض الأحيان، يعاني المرضى في المراحل المبكرة من مرض الشريان المحيطي (PAD) أيضًا من تساقط الشعر في أرجلهم، حيث يعمل تراكم الكوليسترول في الشرايين على إبطاء تدفق الدم، وتصبح الأطراف غير قادرة على الحصول على إمدادات كافية من الدم والأكسجين للتغذية.

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