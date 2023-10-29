هل الميكروويف يسبب السرطان؟.. طبيب يكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الميكروويف هو جهاز كهربائي منزلي يستخدم للطهي أو لتسخين الطعام، ويستعمل أشعة الميكروويف، التي تعمل على تسخين المواد الغذائية فقط على عكس الأفران التقليدية.

ويعمل الميكروويف عن طريق إرسال موجات كهرومغناطيسية داخل الفرن تتسبب في إثارة جزيئات الماء الموجودة في الطعام، ما يؤدي إلى اهتزازها بسرعة، ومن ثم توليد الحرارة داخل الطعام وتسخينه.

وفي هذا الصدد أوضح المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري عبر حسابه الشخصي بمنصة "تويتر"، حقيقة تسبب الميكرويف في الإصابة بالسرطان.

وقال فهد: "لا يوجد إثبات أو دراسات علمية موثوقة تدل أن الميكروويف يسبب السرطان أو أي ضرر صحي، وذلك لأنه موجات دقيقة حرارية بدون أي إشعاع".

وتابع الخضيري: "لا يوجد إشعاع بالميكروويف فهي موجات حرارية تتصادم وتولد حرارة، وكل ما يقال عن أضراره إشاعات".

وأضاف المختص في أبحاث المسرطنات: "لا يوجد إثبات علمي بأن الأطعمة المعلبة تسبب أمراض أو سرطان، فهي صناعات غذائية متنوعة المصادر وتختلف طرق تحضيرها وصناعتها، ونوعية المواد الحافظة المستخدمة، ومعظم الدول تدقق على ذلك قبل ترخيص دخوله للبلد".