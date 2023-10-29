الامارات | جوجل مابس يطل بمزايا كبيرة: صورة للعالم على هاتفك وعرض شامل للطرق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم شركة التكنولوجيا الأميركية «جوجل» إضافة مجموعة كبيرة وشاملة من الخصائص والتحديثات إلى خدمة الخرائط والملاحة جوجل مابس Google Maps خلال الفترة المقبلة، من خلال دمج خدمة ستريت فيو مع التصوير بالأقمار الاصطناعية لجعل خدمة الملاحة والتنقل أكثر سهولة للمستخدمين.

وأشارت جوجل - في بيان نشرته عبر الإنترنت - إلى خاصية «إيمرسيف فيو فور روتس» (عرض شامل للطرق) التي كشفت عنها لأول مرة في مؤتمر بوقت سابق من العام الجاري.

وتعطي خاصية إيمرسيف فيو للمستخدم عرضاً تمثيلياً مرئياً أفضل للطريق، من خلال عرض المباني وأوراق الشجر للمساعدة في تقديم صورة للعالم على هاتفه المحمول.

وذكرت جوجل أنها تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لكي «تدمج مليارات صور فيو ستريت والصور الجوية حتى يمكن للمستخدم أن يعرف الشكل الحقيقي للمطعم أو المتنزه الذي يقصده قبل أن يصل إليه بالفعل».



ومن المقرر إطلاق خاصية إيمرسيف فيو خلال الأسبوع الجاري في أمستردام وبرشلونة ودبلن وفلورنسا ولاس فيجاس ولندن ولوس أنجلوس وميامي ونيويورك وباريس وسان فرانسيسكو وسان خوسيه وسياتل وطوكيو وفنيسيا لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد وآي.أو.إس بحسب موقع سي نت دوت كوم المعني بموضوعات التكنولوجيا.

وإلى جانب إيمرسيف فيو، أطلقت جوجل خاصية لينز إن مابس (عدسة على الخرائط) التي تساعد المستخدم على توجيه خدمة جوجل مابس باستخدام كاميرا الهاتف المحمول.

وأحياناً تتعرض خدمة جوجل مابس للارتباك بالنسبة لاتجاه الشخص عندما يخرج من طريق جانبي حيث تنقطع إشارة تحديد الموقع عبر القمر الاصطناعي «جي.بي.سي» وفي هذه الحالة يمكن استخدام كاميرا الهاتف الخاص بالمستخدم، حتى تستطيع جوجل استخدام الذكاء الاصطناعي وخوارزميات الواقع المعزز لمعرفة مكان المستخدم بشكل أفضل. كما أن خدمة لينز ستعرض معلومات للمساعدة في معرفة أقرب ماكينات الصراف الآلي والمطاعم والمقاهي.

وسيتم توفير هذه الخدمة في 50 مدينة إضافية على مستوى العالم مثل أوستن ولاس فيجاس وروما وساو باولو وتايبيه.