بعد وفاة الممثل ماثيو بيري نجم مسلسل فريندز.. ملامح من علاقته بعائلته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في فاجعة لقى الممثل ماثيو بيري مصرعه فجأة داخل حوض استحمام ساخن في منزله بمنطقة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، ليفارق عالمنا عن عمر ناهز الـ54 عامًا، فمنذ الصغر ظهر على شاشات التليفزيون في تألق أحبه الجميع، وبدأ رحلته في تحقيق حلمه وحلم عائلته في التمثيل، وهو ما كان يذكره في جميع المحافل، ونقدم لكم ملامح من علاقته بعائلته، ومعلومات عن الممثل ماثيو بيري فريندز.

علاقة الممثل ماثيو بيري نجم مسلسل فريندز بعائلته

اشتهر ماثيو بيري بدوره في مسلسل الأصدقاء فريندز الكوميدي التليفزيوني الأمريكي الشهير في التسعينيات، وقد حقق المسلسل نجاحًا هائلًا، وشهرة واسعة بين مشاهدي التليفزيون، إذ بدأ عندما كان عمره 15 عامًا، ثم انتقل من أوتاوا إلى لوس أنجلوس لمتابعة التمثيل، وارتاد مدرسة باكلي في شيرمان أوكس، وتخرج عام 1987.

كانت والدته سوزان بيري هي الداعم الأول له، وهو ما عبَّر عنه عام 2022 عندما دخل في غيبوبة لزرعه كيس في القولون، فكانت والدته سوزان موريسون، من معه في كل خطواته، وهي صحفية وسكرتيرة صحفية لرئيس الوزراء بيير ترودو، وعبر عنها: «والدتي منذ الصغر تخطو معي خطوات للأمام»، بحسب الديلي ميل.

تزوجت والدته من الصحفي الإذاعي الكندي كيث موريسون، وانتقلا إلى العيش في كندا، كان يشاركه دومًا صورته على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وظهر وهو بجانبه فرحًا، حسبما نقلت «روسيا اليوم» عن مواقع أمريكية متخصصة في أخبار المشاهير، ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة TMZ الأمريكية.

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آخر ما نشره الممثل ماثيو بيري نجم فريندز على حسابه

كان آخر صور نشرها ماثيو بيري على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام كانت في الجاكوزي أيضًا إذ شارك متابعيه منذ 6 أيام تقريبا منشورًا عن استمتاعه بهذه اللحظات مع المياه الدافئة، وبعده عثرت الشرطة الأمريكية على الممثل ماثيو بيري، ميتا في حوض استحمام ساخن «جاكوزي» في منزله.

معلومات عن الممثل ماثيو بيري نجم مسلسل فريندز

نقدم لكم من خلال «هُن»، معلومات عن الممثل ماثيو بيري نجم فريندز، خلال السطور التالية:

- يدعى ماثيو بيري.

- ولد في ويليامزتاون، ماساتشوستس.

- ولُد ماثيو بيري فريندز في 19 أغسطس 1969.

- نشأ في أوتاوا، كندا.

- التحق بالمدرسة الابتدائية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

- والدته سوزان موريسون، صحفية وسكرتيرة صحفية لرئيس الوزراء بيير ترودو، والد جاستن.

- التحق بيري بالمدرسة الابتدائية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، حيث كانت والدته سوزان موريسون، صحافية وسكرتيرة صحافية لرئيس الوزراء بيير ترودو، والد جاستن، وتزوجت من إعلامي كندي بعد طلاقها من والده.

معلومات بعد وفاة الممثل ماثيو بيري فريندز

- انتقل ماثيو إلى لوس انجلوس وهو بعمر 15 عامًا، للعمل بالتمثيل والكوميديا الإرتجالية.

- ماثيو بيري اشتهر ماثيو بيري بشخصية تشاندلر بينج التي جسدها في المسلسل الكوميدي الأميركي Friends، الذي عُرض بين عامي 1994 و2004 على عشرة مواسم.

- حصل على ترشيح لجائزة إيمي في عام 2002، عن مسلسل فريندر وشاركه بطولته نخبة مميزة من نجوم هوليوود وهم جنيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وديفيد شويمر، ومات لوبلانك، وليزا كودرو.