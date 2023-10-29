طفلة فلسطينية تحتضن والدتها باكية: «ماما ماتت يا عمو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«ماما ماتت يا عمو»، كلمات رددتها طفلة فلسطينية تذرف الدموع بعد استشهاد والدتها، إثر قصف صاروخي عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لتدوي صرخاتها في كل مكان، بعد أن شاهدت بعينيها استشهاد والدتها مثلما استشهد جميع من تعرفهم خلال قصف إسرائيلي بلا رحمة أو إنسانية.

بكاء أطفال غزة يهز العالم

بكاء الطفلة بعد استشهاد والدتها أبكى الجميع، ليس هي فقط بل كل الأطفال الذين يظهرون دوما عبر شاشات البث المباشر، وهم يذرفون الدموع على ذويهم الذين يموتون أمام أعينهم، لكن هذه الطفلة أثارت تعاطف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولوا مقطع الفيديو المعروض على قناة العربية، ظهرت فيه وهي تحتضن أمها وتبكي بحرقة، إذ فقدت منزلها إثر القصف وفقدت والدتها، فلم يعد لحياتها معني.

قالت الطفلة في الفيديو:«ماما مات يا عمو، ضربونا بصاروخ»، وأمام الأسئلة التي وجهها لها المراسل توقف لسانها عند جملة واحدة «ماما ماتت يا عمو».

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الحفاظ على نفسية الأطفال

وطالبت إيناس علي، أخصائي الصحة النفسية، خلال حديثها لـ«هُن»، بمساعدة أطفال غزة على تحمل هذه المشاهد المليئة بالدماء، والأحداث المؤسفة التي تؤثر على نفسيتهم بالسلب، موضحة أن الأمر يزداد صعوبة عندما يكون الفقيد أحد أفراد الأسرة: «يجب مساعدة الطفل على التعامل مع الضغوط السامة من خلال معاملته بلطف، ومساعدته على التعبير عن مشاعره، مع منحه الشعور بالأمان والود وغمره بطاقة حنان وحب لتعويضه»، مشيرة إلى أن أطفال غزة في حاجة إلى رؤية لقطات إيجابية تعكس الحب والانتماء لأرض الوطن المغروس في قلوبهم.