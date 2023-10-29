%50 من النساء يعانين منها.. كيف تتخلصين من السِمنة بسهولة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

إحصائيات مرعبة كشف عنها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الصحفي لإعلان الاستراتيجية الوطنية للحد من السمنة، لافتًا إلى أن 40% من البالغين في مصر مصابون بالسمنة، وأنّ 50% من السيدات يعانين من السمنة، ما يتسبب في إصابتهن بأمراض مزمنة.

وشكلت تلك الإحصائيات قلقًا للعديد من المواطنين، خاصة مع نسبها العالية واحتمالية تعرض الكثيرين من أصحاب السمنة للإصابة بالأمراض المزمنة، حيث يلزم الأمر التخلص من الوزن الزائد بخطوات صحية، مع ضرورة متابعة أصحاب تلك الأزمة مع متخصصين في الأمر، وعدم اتباع أي علاجات أو وصفات للتخسيس دون استشارة الطبيب.

السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم

وفي تصريحات خاصة لـ«هن»، أوضح الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، أن مسألة التخلص من السمنة والوزن الزائد تكمن في معادلة بين كمية الطعام التي يتناولها الشخص والمجهود الذي يبذله على مدار يومه إلى جانب الاحتياجات اللازمة لطاقته الجسدية والقيام بالأنشطة المختلفة.

وقال أستاذ علوم التغذية، إن الشخص البالغ العادي يحتاج للحصول على 2000 سعر حراري خلال يومه، وفي حال الحصول على نسبة أعلى من احتياجاته يتعرض للإصابة بالوزن الزائد، أما في حال إن كان الشخص يعاني في الأصل من السمنة، فيجب عليه الحصول على 1200 سعر حراري فقط يوميًا حتى يخفض وزنه بشكل ملحوظ.

نصائح لخفض الوزن صحيًا

وقدم «الحوفي» مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها للتخلص من السمنة بصورة صحية، وهي:

- ضرورة ممارسة الرياضة أو المشي بشكل يومي، لحرق السعرات الحرارية الزائدة.

- تناول كميات وفيرة من الماء.

- الحصول على فترات كافية من النوم ليلا.

- الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية.

- التقليل من تناول السكريات والدهون.