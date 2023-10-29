التفوا حولها.. إمرأة تصطاد ثعبانين من سقف منزلها وتتفاجأ بكارثة- رد فعلها غير متوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

انتشر مقطع فيديو على الإنترنت، عبر تطبيق "انستجرام"، لامرأة أسترالية تسحب ثعبانين عملاقين من سقف منزلها بيديها.

وظهر في المقطع الذي تم تصويره في سيدني، امرأة تقف على قمة طاولة وتستخدم عصا ضخمة لإزالة الثعابين. وفي غضون ثوان، تبدأ إحدى الثعابين في النزول ثم تلتف حول ذراعها، وبالرغم من ذلك ظلت السيدة في حالة هدوء تامة، دون إصدار أي رد فعل.

وبحسب المنشور على منصة تويتر، الذي تمت مشاركته أكثر من 5 ملايين مرة، فإن المرأة هي تينا سميث، وهي صاحبة حساب على منصة إنستغرام يركز على الحياة البرية في أستراليا.

وأوضحت سميث في منشور عبر "إنستجرام"، أن الثعابين كانت من نوع الكوبرا الملك، وهي من أكبر الثعابين السامة في العالم. وقالت إنها كانت تحاول إزالة الثعابين من منزلها قبل أن تصبح خطرة على الأطفال.

وأضافت سميث أنها كانت تشعر بالهدوء طوال العملية لأنها كانت مستعدة جيدًا، كما إنها تقضي معظم وقتها في الغابات وتعرف كيفية التعامل مع الثعابين.

وعلق أحد المستخدمين على الفيديو قائلاً: "لقد أمسكت بهم كما لو كانوا حيوانات أليفة للعائلة". بينما قال آخر: "هذا سبب يدفعنا لعدم العيش في أستراليا".

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