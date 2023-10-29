واقعة غريبة.. رجل يلقي مليون دولار من طائرة هليكوبتر "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ألقى نجم تلفزيوني نحو مليون دولار من طائرة هليكوبتر على حشد كبير من الناس في جمهورية التشيك.

ونجح الممثل التلفزيوني التشيكي كاميل بارتوسيك في تنفيذ هذه الحيلة بعد أن تعهد لمتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه سيقدم لهم هدية لا تُنسى، وفق صحيفة ديلي ميل.

عند إعلانه عن مسابقة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، قرر بارتوشيك اختيار ليس فائزًا واحدًا فقط، بل مكافأة كل من شارك فيها.

بعد ذلك، تلقى المشاركون في المسابقة بريدًا إلكترونيًا يحتوي على تفاصيل حول مكان الاجتماع في حدث ما، ولم تحدد تفاصيله شخصية وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لصحيفة La Vanguardia الإسبانية .

ويظهر مقطع فيديو على قناته على موقع يوتيوب وهو يقوم بإعداد الأموال، والتي يمكن رؤيتها وهي معبأة في أكياس.

وتظهر اللقطات بعد ذلك وضع الأكياس في حاوية تخزين معدنية كبيرة، بحيث يمكن رفعها في الهواء بواسطة طائرة هليكوبتر.

أظهر مقطع فيديو لاحق تم نشره على منصة X، Twitter سابقًا، لحظة إلقاء الأموال، والتي شهدت تشتت الحشود لجمع الأوراق النقدية التي يُشاع أنها بقيمة مليون دولار والتي ألقاها بارتوشيك كجزء من مهمته.

وشهدت التعليقات على الفيديو الأخير انقسام المشاهدين حول هذا التصرف، بينما أعجب آخرون بكرم بارتوشيك.

وقال أحد المستخدمين: "مشاهير كرماء"، بينما علق آخر مازحا: "من حسن حظ الأشخاص أدناه أنه لم يقرر القيام بهذه الحيلة باستخدام العملات المعدنية"، وأضاف آخر ببساطة: "هذا رائع"، فيما أشار رابع ساخرا: "أتمنى أن يفعل شخص ما ذلك في منزلي".

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