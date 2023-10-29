مرض يصيب الرجال بمشاكل الخصوبة.. احذر علاماته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

التهاب البربخ هو أنبوب موجود في الجزء الخلفي من الخصية يحمل الحيوانات المنوية، ويمكن أن يسبب هذا التورم ألمًا شديدًا في خصيتك، كما أنه يحدث في أي عمر، أو عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و35 عامًا.

ما الفرق بين التهاب البربخ والخصية؟

بينما يشير التهاب البربخ إلى التهاب الأنبوب الموجود في الجزء الخلفي من الخصية، يشير التهاب الخصية إلى تورم الخصية نفسها، وفي بعض الأحيان، تحدث هاتان الحالتان في وقت واحد، وعندما يحدث هذا فإنه يسمى التهاب البربخ والخصية، وفقا لموقع "clevelandclinic".

على من يؤثر التهاب البربخ؟

يمكن أن يحدث التهاب البربخ في أي عمر وعند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و35 عامًا، وقد يصاب الرجال بهذا المرض.

الأعراض:

ألم في كيس الصفن، وينتقل أحيانًا إلى بقية الفخذ.

تورم واحمرار في خصيتك.

دم في السائل المنوي.

حمى وقشعريرة .

عسر البول

الأسباب:

تحدث معظم حالات التهاب البربخ بسبب عدوى تسمى الإشريكية القولونية أو بكتيريا تسمى الميكوبلازما أو الكلاميديا، وقد تأتي هذه العدوى غالبًا عن طريق العدوى المنقولة جنسيًا .

ويمكن أن تسبب حالات العدوى الأخرى، بما في ذلك فيروس النكاف، ونادرًا السل، التهاب البربخ.

وفي بعض الأحيان، يحدث التهاب البربخ عندما يتدفق البول إلى الوراء نحو البربخ، ويحدث هذا نتيجة لرفع الأحمال الثقيلة، وتشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

انسداد في مجرى البول (الأنبوب الذي ينقل البول من جسمك).

تضخم أو إصابة غدة البروستاتا (غدة عضلية بحجم حبة الجوز تحيط بجزء من مجرى البول).

استخدام القسطرة (أنبوب يصرف المثانة).

جراحة البروستاتا أو مجرى البول أو المثانة.

إصابة مؤلمة في الفخذ.

هل يمكنك الإصابة بالتهاب البربخ دون الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا؟

نعم، من الممكن أن تصاب بالتهاب البربخ من خلال العدوى المنقولة جنسيًا، على سبيل المثال، يمكن أن تنتشر عدوى البروستاتا أو المسالك البولية إلى البربخ.

العلاج:

يشمل علاج التهاب البربخ بالمضادات الحيوية، وتشمل الأدوية الأكثر شيوعًا الدوكسيسيكلين أو السيبروفلوكساسين أو الليفوفلوكساسين أو تريميثوبريم أو سلفاميثوكسازول، ويستمر العلاج بالمضادات الحيوية عادة حوالي أسبوع إلى أسبوعين.

ويمكن للأشخاص المصابين بالتهاب البربخ أيضًا تخفيف أعراضهم عن طريق:

الراحة.

رفع كيس الصفن لديهم.

وضع كمادات الثلج على المنطقة المصابة.

شرب السوائل.

تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) لتخفيف الألم.

المضاعفات:

إذا لم يتم علاج التهاب البربخ، يمكن أن تتطور المضاعفات إلى الإصابة بالخراج (كيس مملوء بالقيح) في كيس الصفن، وقد ينفتح جلد كيس الصفن بسبب التورم والعدوى.

وفي حالات نادرة، يتسبب في مشاكل الخصوبة، لذا فإن التشخيص المبكر والعلاج يساعد على منع هذه المضاعفات.

ماذا يمكن أن يحدث إذا ترك التهاب البربخ دون علاج؟

يمكن أن تؤدي عدوى التهاب البربخ إلى مشاكل خطيرة إذا لم يتم علاجها في الوقت الملائم، حيث يتسبب في تكوين خراج على كيس الصفن أو تدمير البربخ، ما يؤدي إلى العقم، وفي بعض الحالات، تنتشر العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم.

الوقاية:

استخدم الواقي الذكري أثناء ممارسة الجنس.

تجنب رفع الأوزان الثقيلة أو النشاط البدني.

التقليل من فترات الجلوس الطويلة.

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