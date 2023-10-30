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الامارات | دراسة تحذر من منصة تويتش: «جنة المفترسين»

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واشنطن - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة علمية أن منصة البث المباشر تويتش التابعة لشركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة أمازون تمثل خطورة على الأطفال بسبب سماحها لهم «بالتفاعل مع بالغين غرباء عنهم ومنصات جمع التبرعات بعيداً عن رقابة الآباء».

وقال الباحثون في الدراسة التي عرضت خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية لطب الأطفال إن «جزءاً كبيراً من المستخدمين المراهقين لمنصة تويتش مستعدون للكشف عن معلوماتهم الشخصية رغم أنهم لا يعرفون شيئاً عمن يمكن أن يصل إلى هذه المعلومات».

وأضافت الدراسة التي حللت مشاركات 100 مستخدم مراهق يبثون محتواهم عبر المنصة، أن هذه السمة تحقق لها شعبية كبيرة بين هواة ألعاب الكمبيوتر.

وقال فريق الباحثين الذين أطلقوا على تويتش اسم «جنة المفترسين» إن على الآباء «مراقبة كل تفاعلات أطفالهم على هذه المنصة لحمايتهم».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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