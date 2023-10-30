الامارات | ضمير دارين «المُنفصِل»

شكرا لقرائتكم خبر عن ضمير دارين «المُنفصِل» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت الشاعرة والروائية دارين شبير، ديوانها الشعري الثالث «ضمير منفصل»، الذي يضم أكثر من 45 قصيدة، عكست تجربة دارين، إذ عبرت في بعضها عن مواقف وتفاصيل وأحداث عاشتها وعايشتها بنفسها، وتفاعلت في بعضها الآخر مع حكايات واقعية لامست مشاعرها عبر الديوان الصادر عن دار مداد للنشر.
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