الامارات | ضمير دارين «المُنفصِل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت الشاعرة والروائية دارين شبير، ديوانها الشعري الثالث «ضمير منفصل»، الذي يضم أكثر من 45 قصيدة، عكست تجربة دارين، إذ عبرت في بعضها عن مواقف وتفاصيل وأحداث عاشتها وعايشتها بنفسها، وتفاعلت في بعضها الآخر مع حكايات واقعية لامست مشاعرها عبر الديوان الصادر عن دار مداد للنشر.