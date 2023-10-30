الامارات | «طواف دبي الوردي» يرسم لوحة توعية ومحبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع مؤسسة الجليلة «طواف دبي الوردي» الذي اجتذب أكثر من 3200 مشاركة، ليتحول حي دبي للتصميم وواجهة قناة دبي المائية إلى لوحة جمعت بين مظاهر الفرح والاحتفال والتعايش والتلاقي بين مكونات المجتمع في الحدث الذي نظم بهدف إنساني، وهو التوعية ودعم جهود مكافحة مرض سرطان الثدي والتعريف بآثاره.

وشارك في الحدث الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وعدد من القناصل والدبلوماسيين والمسؤولين.

وتضمن طواف دبي الوردي مسيرة مشي امتدت لمسافة أربعة كيلومترات، وطواف الدراجات الهوائية الذي امتد لـ15 كيلومتراً، وشارك في الحدث 20 مؤسسة حكومية وخاصة.

ويأتي هذا اليوم الرياضي المجتمعي بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بمخاطر مرض سرطان الثدي، وأهمية إجراء الفحوص الدورية للوقاية منه.

• 3200 مشاركة في الحدث الذي نظمه مجلس دبي الرياضي ومؤسسة الجليلة.