الامارات | 60 فعالية لعشاق «الكوميكس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجمع فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي ينطلق بعد غد، عشاق الكتب المصورة (الكوميكس)، في أكثر من 60 فعالية وورشة عمل متخصصة، تقدمها نخبة من الفنانين والمبدعين في صناعة الكتب المصورة والأنيمي والمانغا، بهدف تنمية المهارات الإبداعية والفنية للأطفال والشباب.

وتتنوع ورش العمل بين 15 موضوعاً، تركز على طرق الرسم بالأحجار العطرية، والرسم على الجلد، والأساليب الفنية الاحترافية لتلوين الرسم الهزلي، والقصص المصورة رقمياً، وفنون الكاريكاتير، والألعاب الإلكترونية، والرسم ثلاثي الأبعاد، وتصميم المواقع الإلكترونية، وغيرها. ومن أبرز الورش «الرسم بالأحجار العطرية»، التي تعلم المشاركين كيفية صنع أحجار عطرية بأشكال وألوان مختلفة، واختيار الروائح المناسبة لها. بينما تتناول ورشة «الرسم على الجلد» أحدث تقنيات الرسم على المحافظ الجلدية. أما ورشة «الأغلفة الرقمية»، فتساعد المشاركين على إنشاء أغلفة جذابة للكتب المصورة الرقمية، باستخدام برامج متخصصة.

وتركز ورشة «تلوين الرسم الهزلي» على التأثيرات اللونية في القصص المصورة، وتعلّم المشاركين كيفية استخدام برامج التلوين الرقمي لإضافة حيوية وجاذبية للرسومات.