الامارات | مؤتمر الناشرين ينطلق بحافز التغيير المنشود

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أن على العاملين في صناعة النشر أن يبقوا ملتزمين ومؤمنين بقوة الكلمة المكتوبة، والدور الذي تلعبه في توحيد العالم أو تفرقته، مضيفة: «يجب أن تظل صناعة النشر حافزاً للتغيير المنشود، ودافعاً للتبادل الثقافي، ومنصّة للتحول الاجتماعي، ومعاً يمكننا بناء مستقبل يواصل فيه الأدب وقطاع النشر إحداث التأثير الإيجابي على الأفراد والمجتمعات في أنحاء العالم».

وأوضحت أن «قطاع النشر اليوم يقف على بوابة التاريخ، ليستعيد الدور الأساسي الذي لعبه على مدار قرون في زمن انتشرت فيه المعلومات الخاطئة والمضللة والأخبار الزائفة وثقافة إلغاء الآخر، وهيمنت فيه خوارزميات الذكاء الاصطناعي على الفضاء الرقمي لتصنع فقاعات زائفة، يتحمل الناشرون مسؤولية تقديم محتوى موثوق تم التحقق منه والبحث فيه بشكل شامل، ويمتلكون فرصة فريدة لاستعادة الثقة بالإنسانية وبناء مستقبل تنتصر فيه الحقيقة على البهتان.

جاء ذلك خلال كلمة الشيخة بدور القاسمي، في افتتاح فعاليات الدورة الـ13 من «مؤتمرالناشرين» الذي انطلق أمس، في مركز إكسبو الشارقة، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري،، ونخبة من قيادات صناعة الكتاب وخبراء في مجال النشر من 106 دول حول العالم.

وتحدث خلال الافتتاح كل من رئيس جمعية الناشرين الكوريين، يوم تشول هو، والرئيس التنفيذي لمجموعة «بنغوين راندوم هاوس»، نوريا كابوتي برال، ورئيس تحرير مجلة «ببلشينغ بيرسبيكتيف»، بورتر أندرسن، والرئيس التنفيذي لـ«سايمون آند شاستر»، إيان تشابمان، والمدير التنفيذي لـ«بوكبرانش»، جو هينري.

وتابعت الشيخة بدور القاسمي: «في زمن يتشكل فيه الرأي العام، وتنتشر فيه الآراء بسرعة كبيرة، تبرز أهمية استمرار الناشرين بتوفير قاعدة راسخة للحقيقة تُمكّن الأفراد من بناء فهم صحيح للقضايا العالمية المعقدة عليهم، وهذه هي رسالة الناشرين التي نبني عليها مصداقيتنا لدى قرّائنا ومجتمعاتنا، والتي ينبغي لنا حمايتها بكل الوسائل في ظل جميع التوجهات وتحت كل الظروف». وقالت: «لكي نكون قادرين على الوفاء بعهدنا، يتوجب على صناعة النشر أن تتكيف مع التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي يشهدها عالمنا، فنحن نقف على مفترق طرق بين التقليدي والمبتكر، ويتوجب علينا أن نجد مسارنا في هذا المشهد المضطرب، فإن تبني الابتكار يُعدّ من أبرز الطرق التي يمكننا من خلالها مواكبة هذا التغيير المستمر».

نقاشات ثرية

يتضمن مؤتمر الناشرين مجموعة من اللقاءات النقاشية التي تتناول موضوعات عدة، منها ديناميكيات المناطق المختلفة مثل بلدان شرق آسيا، إضافة إلى توفير رؤية شاملة حول الولايات المتحدة، وتطور مشهد الكتاب الكوري، واستراتيجيات التفاعل مع العالم العربي، ومستجدات مشهد الكتاب في كل من الهند والقارة الإفريقية، إلى جانب سوق النشر اليابانية، وتشمل النقاشات تقييم سوق المكتبات العالمية واستكشاف الابتكار في النشر، إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والطباعة عند الطلب في مستقبل قطاع النشر.

• 106 دول حول العالم تشارك في المؤتمر.