الامارات | هوليوود حزينة.. على فراق نجم مسلسل «الأصدقاء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الممثل ماثيو بيري، الذي اشتهر بدوره في مسلسل «الأصدقاء» (فريندز) الكوميدي الأميركي الشهير في حقبة التسعينات، عن 54 عاماً في منزله بمنطقة لوس أنجلوس.

وتأكد نبأ وفاته في بيان على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقاً باسم «تويتر»، أصدرته شبكة «إن.بي.سي».

وقالت شبكة «إن.بي.سي إنترتينمنت» التلفزيونية التي أذاعت «فريندز» على مدى 10 سنوات: «نشعر بحزن عميق لوفاة ماثيو بيري المبكرة، لقد أدخل الكثير من البهجة على مئات الملايين حول العالم».

وتدفقت رسائل النعي في هوليوود على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نبأ الوفاة.

وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز نقلاً عن مصادر بسلطات إنفاذ القانون لم تسمها، أنه عثر على الممثل الأميركي - الكندي ميتاً في «جاكوزي». ومن المفارقات أن آخر منشور لبيري على «إنستغرام» في 23 الجاري كان عبارة عن صورة له وهو جالس بجوار حمام السباحة أو الجاكوزي في الليل ومعه تعليق: «أوه، هل الماء الدافئ الذي يدور حولك يجعلك تشعر بالارتياح؟».