لحظات مرعبة.. هبوط حوت فوق راكب أمواج أسترالي "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

وجد راكب أمواج أسترالي نفسه في موقف مرعب عندما اصطدم به حوت، ما أدى إلى سقوطه في البحر، وتمكن من توثيق التجربة المروعة بأكملها بالكاميرا.

وذكرت صحيفة الجارديان أنه بينما كان الرجل البالغ من العمر 55 عامًا يتجول على طول المياه على شاطئ مونا فالي، قفز حوت أحدب من الماء وهبط فوقه، وسحبه على عمق حوالي 20 إلى 30 قدمًا تحت السطح.

ويمكن سماع برين وهو يقول في الفيديو: "تبا، لقد صدمني الحوت للتو".

فيما قال لاحقًا: "اعتقدت أنني فارقت الحياة، لأكون صادقًا، فكرت لبضع ثوان: هذا هو الموت."

وتم توثيق الواقعة بالكامل بالكاميرا الخاصة براكب الأمواج الأسترالي، كما وثقها شخص آخر من الشاطئ.

ومن حسن الحظ لم يصب برين بأي أذى في هذه التجربة المروعة.

وتحدث برين لوسائل الإعلام المحلية، قائلا إنه يخشى على حياته عندما يسحبه الحيوان إلى عمق البحر.

وتابع: "لحسن الحظ، شعرت بأن المقود انكسر ومن هناك خرجت من تحت جسد الحوت وتمكنت من الصعود إلى السطح".

وسبح برين إلى الشاطئ واكتشف أن الحادث تم تسجيله بكاميرا GoPro الخاصة به.

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