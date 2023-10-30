البوب الإيطالية أحدث صيحات تسريحات الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تمثل تسريحة البوب الإيطالية (Italian Bob) أحدث صيحات تسريحات الشعر هذا الخريف، لتمنح المرأة إطلالة عصرية تنطق بالأنوثة والجاذبية.

وأوضح مصفف الشعر الألماني أنطونيو فاينيتشكه، أن تسريحة البوب الإيطالية تمتاز بخطوط واضحة وحجم مدمج، حيث يصل طول الشعر إما إلى الذقن أو منتصف الرقبة أو الكتف على أقصى تقدير، بينما لا تشتمل على غُرة بخلاف العديد من قصات البوب الأخرى.

وأضاف فاينيتشكه أن تسريحة البوب الإيطالية تغازل في المقام الأول الوجه البيضاوي.. وكي تكون تسريحة البوب الإيطالية مناسبة للوجه المستدير، ينبغي أن يصل طول الشعر إلى ما بين الذقن والكتف، فبذلك يبدو الوجه أكثر نحافة.