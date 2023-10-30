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باريس هيلتون تكشف عن تلقيها 45 فستانا في زفافها.. فما السبب؟

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

باريس هيلتون في زفافها

مفاجأة غريبة من نوعها كشفت عنها عارضة الأزياء وسيدة الأعمال العالمية باريس هيلتون، في تصريحاتها الإعلامية الأخيرة، لافتة إلى أنها تلقت عددًا كبيرًا من فساتين الزفاف خلال الاحتفال بزفافها، ولم تتمكن من ارتدائها جميعًا في تلك المناسبة الخاصة بها.

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عدد فساتين باريس هيلتون في زفافها 

وخلال حوارها الإعلامي مع مجلة «فوج» البريطانية، قالت باريس هيلتون إنها حملت معها 45 فستانًا يوم زفافها، لكن الأمر انتهى بها لارتداء 6 منها فقط في حفل زفافها الذي أقيم في عام 2021.

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وقالت باريس هيلتون في تصريحاتها: «لقد ارتديت 6 فساتين في ليلة زفافي، وذلك لأنني كنت أمتلك 45 منها».

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مكالمات من مصممين أزياء عالميين 

وفي حين استعداد باريس هيلتون للاحتفال بزفافها، اعتبره العديد من مصممين الأزياء حول العالم بأنه حدثًا فريدًا من نوعه بالنسبة إليهم، لافتة إلى أن مصفف شعرها كان يتلقى مكالمات عديد من قبل مصممين أزياء من جميع أنحاء العالم، مستطردة: «كان الجميع متحمسين للغاية ليكونوا جزءًا من هذا الزفاف لدرجة أنهم جميعًا صنعوا هذه الفساتين المخصصة الرائعة لي التي كانت جميلة جدًا، لذلك حاولت ارتداء أكبر عدد ممكن منهم».

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ووصفت عارضة الأزياء العالمية بأن جميع الفساتين التي تلقتها وكذلك التي ظهرت بها خلال حفل زفافها كانت رائعة لدرجة كبيرة، ما أضفى لمسات مميزة ليومها: «لقد كانوا جميعًا رائعين ومذهلين للغاية، لكن يجب أن أقول إن فستان زفافي من تصميم المصمم أوسكار دي لا رنتا كان المفضل لدي»، وهو الذي جاء باللون الوردي، وزين بالنجوم اللامعة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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