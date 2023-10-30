أغذية تسبب زيادة كارثية في الوزن.. ابتعدي فورا عن تلك الأطعمة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تقبل الكثير من السيدات على اتباع جدول رجيم صحي، لإنقاص الوزن نظرًا لاكتسابها له بطريقة سريعة، وبسبب كثير من العادات الضارة، وتناول بعض الأطعمة الشهيرة قد تمنع خسارة الوزن، دون أن تعلم أنه يتم زيادة وزنها، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، أطعمة يجب الابتعاد عنها فورًا، حتى لا تؤثر على زيادة الوزن.

زيادة نسب السمنة

أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عن أنه يجب الحد من السمنة، إذ أنه يوجد نسب مصابين كثيرين بالسمنة من 32% إلى 40%، وأضرارها البالغة، تؤثر على السيدات.

أطعمة تساهم في زيادة الوزن

وقدم محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هُن»، بعض الأطعمة التي تزيد من الوزن، وتمثلت في التالي:

اللحوم الحمراء

عند تناولها بكميات يساعد على اكتساب المزيد من الوزن.

البطاطس

تحتوي البطاطس على كمية كبيرة من النشا التي تزيد مخزون الجليكوجين في العضلات.

زبدة الفول السوداني

تعد من الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية.

الفواكه الاستوائية

مثل المانجو والأناناس والبطيخ، بسبب محتواها العالي من السكر، تهدد النظام الغذائي.

عادات خاطئة تؤدي لزيادة الوزن

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز العادات الخاطئة التي تؤدي لزيادة الوزن:

- قلة النشاط البدني تكون أبرز المخاطر التي تهدد الصحة، أما مع اتباع الحمية الغذائية، فإن هذه الأطعمة تعمل على منع فقدان الوزن.

- تناول الطعام خلال الجلوس إذ أن اعتماد هذا النظام الغذائي بصورة يومية هو أقصر الطرق نحو السمنة.

- تناول الأطعمة المعلبة غير الصحية تناول البسكويت والكيك والحلوى المصنوعة خلال العمل يؤدي بصورة كبيرة لزيادة الوزن.

- تناول الأطعمة المعلبة والسريعة، كالبسكويت والكيك وغيرها، والتي تؤدي بدورها لزيادة سريعة في الوزن.

- تناول كميات كبيرة من الطعام بسبب الجوع.

- اختيار الوجبات السريعة بدلًا من الغذاء الصحي.

نصائح لرجيم صحي

يوجد بعض النصائح والمأكولات التي لا تؤثر على الوزن، كالتالي:

- الأسماك والمأكولات البحرية، من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثير وغني باحماض الأوميجا، التي تجعلها لا تؤثر على الوزن.

- المكسرات بجانب مذاقها الطيب تساعد في إنقاص الوزن.

- تناول مجموعة متنوعة من الأغذية، تشمل الفواكه والخضروات.

- التقليل من استهلاك الملح.

- تناول كميات معتدلة من الدهون والزيوت.

- تقلّيل استهلاك السكر، من أهم ما يجب اتباعه لخسارة الوزن.

- حافظ على السوائل في جسمك بشرب كمية كافية من المياه.